La Financière Foresters annonce une augmentation du taux de participation pour les détenteurs de certificats canadiens avec participation

3 La cote attribuée par A.M. Best le 4 août 2022 traduit la solidité financière et la capacité générale de L'Ordre Indépendant des Forestiers à acquitter les demandes de règlement des titulaires de police. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Lors de l'attribution des cotes, A.M. Best a déclaré que les perspectives de Foresters étaient « stables », ce qui veut dire que la cote attribuée ne devrait pas changer dans un avenir immédiat. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.