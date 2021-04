3 La notation accordée le 5 août 2020 par A.M Best reflète globalement la solidité financière et la capacité de L'Ordre Indépendant des Forestiers à effectuer des règlements. La notation « A » (Excellente) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations continues envers les titulaires de police et qui, dans l'ensemble, présentent un bilan solide, ainsi qu'un rendement opérationnel et un profil d'entreprise excellents par rapport aux normes établies par la société A.M. Best. A.M. Best attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- étant d'excellentes cotes. Best a indiqué que les perspectives sont « stables », ce qui signifie qu'elles ne risquent pas de changer dans un avenir proche. Consultez le site ambest.com pour obtenir les notations les plus récentes.