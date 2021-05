MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à la crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver en Inde, Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone ») a versé un don de 30 000 $ au Fonds de secours : intervention face à la COVID-19 en Inde mis sur pied par la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux personnes et aux communautés touchées par la flambée actuelle des cas.

« Nous nous sommes engagés à soutenir les efforts de secours de la Croix-Rouge afin d'aider la population frappée par l'aggravation dévastatrice de la situation liée à la COVID-19 », explique Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « De nombreux employés de la Financière Fairstone ont en Inde de profondes racines familiales et sociales. En tant qu'entreprise, nous tenons à nous joindre à eux pour porter main-forte à la population indienne par l'entremise de la Croix-Rouge. »

Ce don aidera la Croix-Rouge à répondre aux besoins pressants du système de santé engorgé du pays, qui a urgemment besoin de concentrateurs d'oxygène et de fournitures médicales pour sauver la vie des patients atteints de la COVID-19.

À ce jour, la Financière Fairstone s'est engagée à verser plus de 235 000 $ pour soutenir les hôpitaux et les travailleurs de la santé du Canada, en plus de verser des contributions directes à des partenaires et organisations, parmi lesquels Centraide et le Fonds de secours de la Croix-Rouge.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

