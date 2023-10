MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada et sa filiale en propriété exclusive, Fairstone Financière Inc. (ci-après appelée « Fairstone »), annonce son partenariat de 75 000 $ sur trois ans avec la Croix-Rouge canadienne dans le cadre de son engagement à avoir un impact durable sur les communautés qu'elle sert. Il s'agit d'une étape importante du Mois de l'engagement communautaire, une célébration annuelle du bénévolat et de l'engagement communautaire des employés de Fairstone.

« En tant que prêteur communautaire, nous avons un rôle important à jouer afin d'aider les communautés à se rassembler pour avoir un impact positif au quotidien et en temps de crise », explique Scott Wood, président et chef de la direction de Fairstone. « Soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons est une pierre angulaire de nos efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Notre engagement à long terme auprès de la Croix‑Rouge canadienne est un autre moyen pour Fairstone d'aider les personnes dans le besoin et de bâtir une société plus forte et plus résiliente. »

Fairstone est fière d'étendre son programme diversifié de responsabilité sociale d'entreprise à la Croix-Rouge canadienne. Son expertise en intervention en cas de sinistre s'ajoute à l'éventail actuel de besoins communautaires que Fairstone soutient, y compris les femmes et la diversité, la littératie financière et les activités qui contribuent à soutenir nos communautés.

Cette nouvelle officielle de partenariat entre Fairstone et la Croix‑Rouge est diffusée alors que la banque termine sa campagne annuelle du Mois de l'engagement communautaire. La septième édition de cette campagne a été la plus importante et la plus réussie à ce jour : près de la moitié de la main-d'œuvre de Fairstone a fait du bénévolat dans 89 organismes de bienfaisance, renforçant ainsi l'engagement de la société envers les communautés canadiennes. Tout au long du mois de septembre, les 1 800 employés de Fairstone, qui travaillent dans 250 succursales et 4 bureaux corporatifs de la société d'un océan à l'autre, se sont unis grâce à diverses occasions de bénévolat et à des campagnes de collecte d'aliments locaux, le tout organisé par des employés dévoués de l'entreprise.

« L'engagement de Fairstone envers la participation communautaire va au-delà de cette campagne d'un mois », ajoute Scott Wood. « Tout au long de l'année, notre société appuie activement les initiatives locales et nationales en encourageant les employés à faire des dons et à dédier leur temps, leur talent et leur expertise pour des causes qui les passionnent. À titre de mesure incitative supplémentaire, Fairstone offre l'équivalent d'une journée complète de travail réservée au bénévolat à nos employés à temps plein, qui peut être utilisée en tout temps au cours de l'année. »

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), forment un chef de file offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 250 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur. En savoir plus en visitant : www.fairstone.ca/fr et www.banquefairstone.ca/

