TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien reconnaît le Mois de l'histoire des Noirs avec deux programmes passionnants qui aideront les Ontariens à en savoir plus au sujet de l'histoire des Noirs et à se remettre en contact avec les créateurs, les chercheurs, les penseurs et les dirigeants communautaires des communautés noires du Canada et de l'Ontario.



En février, la conférence annuelle de la Fiducie reviendra avec une conférence exclusive de l'auteure canadienne primée Esi Edugyan. De plus, un forum virtuel des musées sur l'histoire des Noirs du Sud-Ouest de l'Ontario, co-présenté par le Site historique de la Case de l'oncle Tom, le Lieu national historique et musée de l'Établissement-Buxton et le Black Mecca Museum de Chatham-Kent, réunira un groupe spécial de conservateurs, de programmeurs et d'autres personnes pour une discussion captivante sur les réussites et des projets fort intéressants qui souligneront et amplifieront les histoires des Noirs.



« La Fiducie du patrimoine ontarien continue de développer le récit de l'histoire du Canada et de l'Ontario, a déclaré John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. Les romans d'Esi Edugyan encouragent d'importantes discussions au sujet de l'histoire des Noirs, de l'égalité et de la justice qui sont pertinentes aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de partager son œuvre par le truchement de la conférence et que nos partenaires exceptionnels au Lieu national historique et musée de l'Établissement-Buxton et au Black Mecca Museum de Chatham-Kent se joignent à nous dans le cadre d'un forum pour célébrer les réalisations dans l'ensemble de la communauté noire de l'Ontario. »

La conférence virtuelle et le forum des musées s'inscrivent dans les efforts constamment déployés par la Fiducie pour apporter diverses perspectives et susciter un intérêt plus profond envers l'histoire des Noirs du Canada.

Tous les programmes seront gratuits et accessibles en ligne. Apprenez-en davantage ci-dessous.



Questions de patrimoine en direct avec Esi Edugyan

Depuis son lancement en 2017, le programme de conférence annuelle de la Fiducie a accueilli en Ontario des conteurs et des écrivains qui invitent à réfléchir, en provenance des quatre coins du pays. Au nombre des anciens conférenciers, mentionnons le célèbre anthropologue culturel Wade Davis et l'artiste cri Kent Monkman.



Cette année, Esi Edugyan parlera de son roman de renommée internationale, Washington Black - qui aborde les thèmes du patrimoine, de l'identité, de l'appartenance et du déplacement des Noirs. Mme Edugyan écrit des histoires de fiction historiques à l'imaginaire débordant et impeccablement recherchées. Lors de sa conférence, elle donnera un aperçu de son processus d'écriture et de ses recherches historiques.



La conférence virtuelle Questions de patrimoine en direct avec Esi Edugyan sera préenregistrée et disponible pendant une durée limitée le 18 février et le 23 février pour les éducateurs et les étudiants, puis les 23 février, 11 mars et 16 mars pour le grand public.

Il faudra s'inscrire. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous à www.heritagetrust.on.ca/hml



Forum : Au-delà du chemin de fer clandestin - l'histoire des Noirs à Chatham-Kent



Le forum : Au-delà du chemin de fer clandestin - l'histoire des Noirs à Chatham-Kent mettra en vedette le Site historique de la Case de l'oncle, le Lieu national historique et musée de l'Établissement-Buxton et le Black Mecca Museum de Chatham-Kent en conversation avec des créateurs et des chercheurs des quatre coins de la province. La discussion aidera à mettre sous le feu des projecteurs les réussites des musées et des communautés pour mettre au premier plan les histoires et les réalisations des Noirs.



Au nombre des invités, mentionnons les suivants :

Dawson Bridger , chef, Sensibilisation du public et développement communautaire, Fiducie du patrimoine ontarien

, chef, Sensibilisation du public et développement communautaire, Fiducie du patrimoine ontarien Blair Newby , coordonnateur, Programmes des musées, Chatham Kent Museum

, coordonnateur, Programmes des musées, Chatham Kent Museum Camryn Dudley , vocaliste

, vocaliste Brock Greenhalgh , auteur

, auteur Angel Panag , cinéaste documentaire et artiste

Vous pourrez regarder le forum en février. Rendez-vous à www.heritagetrust.on.ca/utchs

Faits en bref :



Esi Edugyan est la troisième écrivaine, après M.G. Vassanji et Alice Munro , à remporter deux fois le prix Giller. Elle l'a remporté consécutivement avec son deuxième roman Half-Blood Blues ( 2011) et son troisième Washington Black (2018).

, à remporter deux fois le prix Giller. Elle l'a remporté consécutivement avec son deuxième roman ( son troisième (2018). Le Site historique de la Case de l'oncle Tom est détenu et exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien. Ce complexe de cinq acres célèbre la vie et le travail du révérend Josiah Henson , dont l'autobiographie a poussé Harriet Beecher Stowe à écrire le roman anti-esclavagiste La Case de l'oncle Tom.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien



La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.

