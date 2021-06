TORONTO, le 21 juin 2021 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien est heureuse d'annoncer la création du programme de stages Harvey McCue (Waubageshig) pour les jeunes autochtones. Ce programme offrira des possibilités, du mentorat et du soutien aux jeunes autochtones qui s'intéressent aux domaines de la conservation du patrimoine, de l'éducation ou de la culture. Les demandes ouvriront à l'automne 2021, et le premier stage débutera en 2022.

Le programme est nommé en l'honneur de Harvey McCue, ancien président de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui a lancé le premier programme d'études autochtones du Canada à l'Université Trent en 1969. Le travail qu'il a accompli au cours des cinquante dernières années a contribué à façonner l'enseignement de l'histoire et de la culture autochtones dans tout le Canada, et a donné des moyens d'agir aux étudiants et aux jeunes.

« À ce jour, le leadership et l'engagement de Harvey McCue pour améliorer l'éducation autochtone ont eu un impact durable dans tout le Canada, a déclaré John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. Il est tout à fait approprié qu'un stage visant à soutenir la prochaine génération de leaders autochtones en matière de conservation du patrimoine, d'éducation et de culture soit nommé pour célébrer ses contributions. »

Le programme offrira chaque année un stage rémunéré de 16 semaines à un bénéficiaire. Les stagiaires travailleront directement avec le personnel de la Fiducie et d'autres professionnels afin d'acquérir une expérience professionnelle dans diverses disciplines de la conservation du patrimoine telles que l'archéologie, l'éducation, l'interprétation et la commémoration, ainsi que le développement communautaire.

« Nous nous réjouissons d'offrir des possibilités à de jeunes leaders autochtones grâce au programme de stages, a déclaré Bob Taylor-Vaisey, secrétaire du Conseil de la Fiducie, qui était un étudiant de premier cycle avec McCue à l'Université Trent. Le programme de stages est un bel hommage à un éducateur que j'ai toujours admiré et respecté. »

« Je suis ravi et heureux que la FPO ait créé ce programme de stages pour les jeunes autochtones, car il permettra de sensibiliser les jeunes autochtones à l'importance du patrimoine et leur offrira la possibilité de participer à l'important travail patrimonial en Ontario, a déclaré Harvey McCue. La création du programme en mon nom est une reconnaissance généreuse et attentionnée de mon association avec la Fiducie. »

Toute personne souhaitant faire un don pour soutenir le programme de stages Harvey McCue pour les jeunes autochtones peut le faire à l'adresse www.heritagetrust.on.ca/donner.

À propos de Harvey McCue

Harvey McCue (Waubageshig), un Anishinabe de la Première Nation de Georgina Island, est un consultant spécialisé dans les questions autochtones dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'autonomie gouvernementale, du jeu, des relations publiques et du développement économique. M. McCue a contribué à la création et au développement du département d'études autochtones de l'Université Trent, où il a enseigné pendant 14 ans. Il a été directeur des services éducatifs de la Commission scolaire crie dans le Nord du Québec pendant cinq ans, et a été le premier directeur général de l'éducation des Premières Nations au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Ottawa. M. McCue s'est joint au conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien en 2009, a été nommé vice-président en 2015 et a occupé le poste de président de 2017 à 2020.

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.

