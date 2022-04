De nouveaux textes pour les plaques et une recherche sur l'information permettent de mieux comprendre l'histoire des Noirs en Ontario, dans le cadre du travail de la Fiducie visant à diversifier les récits racontés par l'entremise du Programme des plaques provinciales

TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé quatre plaques provinciales actualisées commémorant quatre communautés et événements importants de l'histoire des Noirs du sud-ouest de l'Ontario et de la région de Niagara.

Les plaques rendent hommage à la résilience et à la persévérance des communautés noires devant les difficultés et célèbrent les réalisations des colons noirs et des personnes en quête de liberté qui ont contribué au tissu de la province. Plus tard cette année, la Fiducie travaillera avec des partenaires pour organiser des événements locaux et installer de façon permanente les nouvelles plaques.

Les plaques commémorent :

L'établissement Buxton : Cette plaque reconnaît l'héritage de longue date de la communauté noire libre et prospère de North Buxton. Pour en savoir davantage, consultez le texte d'information de la plaque. La plaque sera installée de façon permanente à South Buxton.

L'établissement Wilberforce : Cette plaque commémore les pionniers de la liberté qui ont envisagé avec audace une communauté noire libre, autodéterminée et égalitaire. Pour en savoir davantage, consultez le texte d'information de la plaque. La plaque sera installée de façon permanente dans la ville de Lucan, près du musée Donnelly.

L'affaire Solomon Moseby, 1837 (anciennement le palais de justice et la prison de Niagara) : Cette plaque raconte l'histoire de Solomon Moseby, un esclave à la recherche de liberté qui risquait d'être extradé vers les États-Unis, ainsi que des 200 membres de la communauté noire qui se sont mobilisés pour le protéger. Pour en savoir davantage, consultez le texte d'information de la plaque. La plaque sera installée de façon permanente à Niagara-on-the-Lake.

Le lieu de sépulture de l'église baptiste de Niagara (anciennement le lieu de sépulture des Noirs, 1830) : Cette plaque reconnaît la communauté et la congrégation noires importantes qui se sont établies dans la région de Niagara. Pour en savoir davantage, consultez le texte d'information de la plaque. La plaque sera installée de façon permanente à Niagara-on-the-Lake.

Les plaques d'origine ont été créées entre 1957 et 1966 et reflétaient les préjugés et la terminologie de l'époque. La Fiducie a engagé les historiennes éminentes Natasha Henry et Adrienne Shadd pour mener de nouvelles recherches et présenter une interprétation plus complète des événements historiques. Les plaques nouvellement réécrites présentent désormais une compréhension élargie de l'histoire des Noirs des communautés locales et, grâce à de nouvelles découvertes, elles recadrent les expériences et les voix des Noirs qui étaient autrefois exclus.

Les quatre plaques dévoilées aujourd'hui font partie du travail plus vaste de la Fiducie du patrimoine ontarien visant à élargir le récit historique et à mettre à jour son Programme de plaques provinciales pour qu'il soit plus diversifié et inclusif, respectueux, précis et authentique.

Créé en 1955, le Programme des plaques provinciales est le plus ancien programme de la Fiducie et compte 1 285 plaques provinciales à travers la province à ce jour. En 2014, la Fiducie a commencé à examiner son portefeuille de plaques et a constaté que de nombreuses plaques anciennes présentaient une version dépassée des événements, excluaient les perspectives des femmes, des communautés noires, autochtones et asiatiques, ou utilisaient un langage désormais considéré comme inapproprié ou raciste. Le travail a officiellement commencé en 2018 pour traiter les plaques désignées comme dépassées, exclusives ou utilisant un langage qui n'est plus approprié. En plus des plaques d'aujourd'hui, plusieurs autres ont été désignées comme nécessitant de nouvelles approches et pour de futures réinaugurations.

« La Fiducie du patrimoine ontarien s'intéresse aux histoires incroyables et inspirantes de la province. Ces quatre plaques décriront plus fidèlement les récits des personnes en quête de liberté et des premières communautés noires qui ont contribué à façonner notre province », affirme John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien.

Le Programme des plaques provinciales

À mesure que la compréhension de l'histoire par la Fiducie s'élargit grâce à de nouvelles recherches et perspectives, le Programme de plaques continuera d'évoluer pour mieux refléter la diversité et la complexité du riche patrimoine de la province.

Depuis les années 2000, la Fiducie a travaillé avec les collectivités de la province pour élargir les histoires racontées par les plaques provinciales en mettant l'accent sur l'histoire des femmes, la justice sociale, le patrimoine autochtone, l'histoire des Noirs et le patrimoine franco-ontarien. En voici quelques exemples : Hugh Burnett et la National Unity Association, le chef Francis Pegahmagabow, 1889-1952, Jean Lumb, C.M., 1919-2002, Activisme en diversité sexuelle à l'Université de Toronto et les Anishinaabeg à Lake of Bays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page du Programme des plaques provinciales de la Fiducie du patrimoine ontarien.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

