La Fiducie du patrimoine ontarien accueille un nouveau groupe d'artistes qui vivront et créeront leurs œuvres au Centre des artistes en résidence Doris McCarthy

Depuis le lancement du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy en 2014, l'ancien domicile et studio de l'artiste canadienne Doris McCarthy a hébergé 47 artistes.

TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Six artistes provenant des quatre coins du Canada ont été sélectionnés pour la 8e année du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy.

Administré par la Fiducie du patrimoine ontarien et soutenu par le Projet Artistes émergents de la Fondation RBC, le programme offre la possibilité à des artistes professionnels de vivre dans l'ancien domicile et studio de l'artiste canadienne Doris McCarthy, propices à la réflexion, au ressourcement et à la création dans une panoplie de disciplines artistiques.

Voici le nom des six artistes sélectionnés pour participer au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy de 2022 :

Tong (Raine) Shen , peintre et illustratrice - Vancouver (C.‑B.)

, peintre et illustratrice - Vancouver (C.‑B.) Rebecca Roher , bédéiste - Toronto (Ont.)

, bédéiste - Toronto (Ont.) Luce Dumont , artiste visuelle - Saint‑Fabien (Qc )

, artiste visuelle - Saint‑Fabien (Qc Lamis Haggag , peintre et artiste de performance - Toronto (Ont.)

, peintre et artiste de performance - Toronto (Ont.) Ryan McKenna , cinéaste - Montréal (Qc)

, cinéaste - Montréal (Qc) Em Dial, poète - Toronto (Ont.)

Doris McCarthy (1910‑2010) compte parmi les paysagistes canadiens les plus connus de la fin du XXe siècle. En 1998, Mme McCarthy a fait don de sa propriété surplombant les falaises de Scarborough, connue sous le nom de « Paradis d'une folle », à la Fiducie du patrimoine ontarien. Elle souhaitait que d'autres artistes bénéficient de la même occasion de vivre et de travailler sur le site qui avait à ce point stimulé sa propre expression artistique.

Aujourd'hui, le domicile de Mme McCarthy sert de pépinière d'artistes où ces derniers peuvent vivre et s'épanouir artistiquement. La propriété, sise sur un terrain de cinq acres en pleine nature, offre un panorama à couper le souffle sur le lac Ontario et s'avère l'endroit idéal pour tout artiste en quête d'intimité et d'un espace propice pour se consacrer à son travail. Dans le cadre de la résidence, les artistes doivent offrir une occasion de mentorat à un ou plusieurs artistes émergents.

M. John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, a déclaré : « La Fiducie est fière de perpétuer l'héritage créatif de Doris McCarthy au « Paradis d'une folle ». Chaque année, grâce au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy, ce formidable site patrimonial continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Nous sommes ravis d'accueillir le groupe de personnes talentueuses sélectionnées cette année. Celles-ci auront la chance de profiter de l'environnement que chérissait Mme McCarthy et d'honorer sa mémoire. »

Le Projet Artistes émergents de la Fondation RBC offre un généreux soutien au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy. Par l'entremise du projet Artistes émergents RBC, la RBC Fondation soutient les artistes pendant leur passage d'« artiste en émergence » à « artiste reconnu » dans plusieurs disciplines, y compris les arts visuels, le cinéma et la musique. Le projet Artistes émergents RBC témoigne de l'investissement de la Banque Royale du Canada dans les arts en guise de reconnaissance de leur contribution au dynamisme des collectivités et à la solidité de l'économie.

Depuis son inauguration en 2014, le programme a accueilli 47 artistes en résidence. La période de présentation de demandes de résidence pour 2023 commencera ce printemps et prendra fin le 30 septembre 2022.

En savoir plus :

Lire les biographies des six artistes en résidence de 2022

En savoir davantage au sujet du « Paradis d'une folle » et de Doris McCarthy

Découvrir les modalités de présentation d'une demande au titre du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

