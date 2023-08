TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - Dan Oberste, président et chef de la direction, BSR Real Estate Investment Trust (« BSR », la « fiducie de placement immobilier » ou la « FPI ») (TSX : HOM.U), et son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire, Accès des entreprises, Services aux Sociétés, Bourse de Toronto (TSX), afin d'ouvrir les marchés et de souligner le cinquième anniversaire du premier appel public à l'épargne de la fiducie de placement immobilier en 2018.

La fiducie de placement immobilier BSR REIT ouvre les marchés le mercredi 9 août 2023

BSR est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale et gérée à l'interne créée en vertu des lois de la province de l'Ontario et régie par ces lois aux termes d'une déclaration de fiducie. La FPI possède un portefeuille d'immeubles résidentiels de style jardin multifamilial situés dans des marchés primaires attrayants de la Sunbelt aux États-Unis.

