MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie et Cultiver Montréal sont heureux d'annoncer la 24e édition de la Fête des semences de Montréal qui aura lieu au Planétarium les 3 et 4 février prochains. Organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie, cette édition se déploie sous le thème "La science derrière les semences". Riche et conviviale, la programmation met à l'honneur cette facette de la culture de semences plutôt méconnue du grand public afin de mieux comprendre le travail qui est fait en amont pour vous permettre de planter vos végétaux favoris. La Fête des semences est l'occasion de se procurer des semences locales et écologiques auprès de semenciers et semencières québécois.es en plus de découvrir d'autres acteurs et actrices œuvrant en agriculture urbaine.

UNE PROGRAMMATION RICHE EN ÉCHANGES ET EN APPRENTISSAGES

Conférences et tables rondes

Samedi 3 février

10 h 30 à 11 h 30

La génétique derrière les semences: une connaissance remplie d'atouts

Conférencière: Lyne Bellemare, semencière et fondatrice de Terre Promise

Conférence exclusivement offerte en français.

14 h à 15 h

La science derrière un savoir ancestral : les semences iroquoises

Conférencier: Stephen McComber également connu sous le nom de Silverbear, chef du Conseil Mohawk de Kahnawake, gardien de semences iroquoises.

Conférence exclusivement offerte en anglais.

15 h 30 à 17 h

La recherche et développement de nouvelles variétés en agriculture

En partenariat avec Sème l'avenir

Panélistes invités:

Valerio Hoyos-Villegas , Ph. D., professeur adjoint, département de sciences végétales, Université McGill Helen Jensen , Ph D., gestionnaire des programmes de recherche pour l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada , un programme de Sème l'avenir Michel McElroy , Ph. D., chercheur en amélioration génétique du blé au CÉROM



Dimanche 4 février

10 h 30 à 11 h 30

De nouvelles variétés au potager: défis et exemples de nos semencier.ère.s Conférencier: Jean-François Lévêque, cofondateur des Jardins de l'écoumène

Conférence exclusivement offerte en français.

14 h à 15 h 30

Les nouvelles biotechnologies : entre contestation, science et lobbies

En partenariat avec Sème l'avenir

Conférencier: Jérôme Gélinas Bélanger, agronome et finissant au doctorat à l'Université McGill en partenariat avec le CÉROM

Conférence exclusivement offerte en français.

Ateliers

Samedi 3 et dimanche 4 février

13 h à 14 h

Collation hivernale pour les oiseaux

Atelier offert par les Amis du Jardin botanique de Montréal

Ateliers en français seulement.

LA FÊTE DES SEMENCES 3 et 4 février | 10 h à 17 h Planétarium de Montréal 4801, avenue Pierre-De Coubertin (métro Viau)

Informations importantes :

Toutes les activités de la Fête des semences sont gratuites;

Les places sont limitées dans les tables rondes, les conférences et les ateliers, réservation en ligne obligatoire; https://www.cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences/

Les boutiques en ligne des semencier.ère.s sont également accessibles sur Cultiver Montréal

Nous tenons à souligner la générosité et le soutien de notre commanditaire pour l'événement, soit le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. La programmation de cette édition est possible grâce à l'appui et à la participation des Amis du Jardin botanique de Montréal et de Sème l'avenir.

Consultez la programmation complète .

À propos

Les origines de la Fête des semences

Cet événement est issu du mouvement communautaire de l'agriculture urbaine à Montréal. Fondé en 2001 par les organismes Action communiterre et le Dépôt centre communautaire d'alimentation, puis porté par l'organisation de solidarité Alternatives en 2017, le flambeau est maintenant entre les mains de Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises.

Cultiver Montréal est le réseau multisectoriel des agricultures urbaines du Grand Montréal. Il rassemble, accompagne, soutient et fait rayonner toutes les formes d'agricultures urbaines et périurbaines du Grand Montréal, en concertation avec ses membres, pour faire de Montréal une ville durable, résiliente et nourricière.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

