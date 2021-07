WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ -

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

La Fédération Métisse du Manitoba

Le gouvernement du Canada et la Fédération Métisse du Manitoba travaillent en étroite collaboration pour faire progresser la réconciliation et renouveler notre relation de gouvernement à gouvernement fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le gouvernement du Canada et la Fédération Métisse du Manitoba ont franchi aujourd'hui une étape importante sur la voie de la réconciliation et du renouveau en signant l'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba. Élaborée conjointement par les parties, cette entente historique renouvelle notre relation et fait progresser la vision de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale de la Fédération Métisse du Manitoba.

L'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba reconnaît le droit des Métis du Manitoba à l'autonomie gouvernementale et le mandat de la Fédération Métisse du Manitoba en sa qualité de gouvernement des Métis du Manitoba. L'entente reconnaît la compétence de la Fédération Métisse du Manitoba sur les questions fondamentales de gouvernance sur la citoyenneté, le choix des dirigeants, les élections et le fonctionnement de l'administration au nom des Métis du Manitoba.

L'entente signée aujourd'hui est une entente progressive qui établit les étapes à suivre pour reconnaître plus officiellement la Fédération Métisse du Manitoba comme gouvernement autochtone dans le droit canadien. Le Canada et la Fédération Métisse du Manitoba se réjouissent à l'idée de travailler ensemble à la transformation de leur relation et à l'élaboration de solutions communes qui favorisent une réconciliation durable et significative pour les Métis du Manitoba et l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Le 6 juillet est un jour historique pour les Métis du Manitoba et sera célébré pour les générations à venir. Cette entente marque le début d'une relation renouvelée entre les Métis du Manitoba et le Canada. Bien que nous ayons négocié l'entrée du Canada dans le Nord-Ouest et l'entrée du Manitoba dans la Confédération, ce n'est qu'aujourd'hui, 151 ans plus tard, que le Canada reconnaît officiellement le gouvernement métis du Manitoba. »

Président David Chartrand

Président de la Fédération Métisse du Manitoba

« L'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba que nous avons signée aujourd'hui avec la Fédération Métisse du Manitoba est une étape importante sur la voie de la réconciliation qui revitalisera et transformera notre relation. Nous demeurons fermement déterminés à faire progresser ce travail de collaboration essentiel alors que nous appuyons la vision de la Fédération Métisse du Manitoba sur la meilleure façon de mettre en œuvre leur droit à l'autonomie gouvernementale et d'élaborer conjointement des solutions qui contribuent à bâtir un avenir meilleur et plus prometteur pour tous leurs citoyens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cette entente de reconnaissance historique visant à faire progresser la vision d'une plus grande autodétermination de la Fédération Métisse du Manitoba montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble en tant que véritables partenaires par le dialogue. Il s'agit d'une étape importante dans notre cheminement commun vers la réconciliation et le renouvellement des relations, dans l'intérêt des Métis du Manitoba et de tous les Canadiens. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

L'Entente signée aujourd'hui concrétise des engagements clés énoncés dans une entente-cadre conclue en 2016. Elle est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l'article 35 et protégé par l'article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

. La promotion de l'autonomie gouvernementale était une priorité clé du plan d'action commun annoncé par les parties en 2018.

L'entente de reconnaissance crée une feuille de route pour aller de l'avant ensemble.

Les parties poursuivront également leurs négociations en vue de trouver une solution commune pour régler les questions en suspens liées à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada . L'entente de reconnaissance est un élément clé de ce travail.

. L'entente de reconnaissance est un élément clé de ce travail. Le 22 septembre 2019, la 51e assemblée générale annuelle de la Fédération Métisse du Manitoba a appuyé la résolution de la Déclaration sur l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba , qui ordonnait au président de la Fédération Métisse du Manitoba et au Cabinet de prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure une entente sur l'autonomie gouvernementale.

Liens connexes

La Fédération Métisse du Manitoba

La Manitoba Metis Federation et le gouvernement du Canada annoncent un plan d'action commun sur la promotion de la réconciliation

Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter: @GCAutochtones

Facebook: @GCAutochtones

Instagram: @gcAutochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez https://www.cirnac.gc.ca/fra.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Kat Patenaude, Conseillère en relations avec les médias, Fédération Métisse du Manitoba, 204-801-7710, [email protected]