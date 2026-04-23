OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des sciences humaines (la Fédération) a le plaisir d'annoncer un partenariat avec l'Université Simon Fraser (SFU) afin de collaborer à l'organisation de l'édition 2027 du Congrès des sciences humaines de la Fédération (le Congrès), le plus grand rassemblement de chercheuses et chercheurs en sciences humaines au Canada. Les partenaires ont signé un protocole d'entente établissant un cadre de mise en œuvre d'un nouveau modèle pour ce rassemblement national, qui devrait se tenir en Colombie-Britannique au début de l'été 2027. Cette collaboration ouvre un nouveau chapitre passionnant dans l'évolution de cet événement national unique.

L'Université Simon Fraser, lieu d'accueil du Congrès de 2027 (Groupe CNW/Federation for the Humanities and Social Sciences)

Chaque année, le Congrès réunit des milliers de participantes et participants, venant du Canada et de l'international. L'édition de 2027 entend poursuivre la tradition de plus d'un siècle d'échanges académiques, à l'issue d'une planification minutieuse et de consultations approfondies menées par la Fédération. Ces mesures garantiront que le Congrès reste solide, durable et adapté à l'évolution constante du paysage postsecondaire.

En tant que partenaire dans la refonte du Congrès, l'Université Simon Fraser s'engage auprès de la Fédération à mettre en œuvre cette démarche innovante. Forte d'une communauté de recherche chevronnée dans de nombreux domaines, l'Université Simon Fraser possède une expertise approfondie en recherche et en enseignement qui vient compléter la portée du Congrès. De plus, l'Université Simon Fraser se classe au 5e rang au Canada et parmi les 150 meilleures universités mondiales en sciences sociales (THE World University Rankings by Subject 2025).

La collaboration entre la Fédération des sciences humaines et l'Université Simon Fraser répond aux défis actuels auxquels font face les établissements et la communauté de recherche. Elle est fondée sur la conviction que le regroupement de chercheuses et chercheurs à grande échelle est crucial pour l'épanouissement intellectuel du pays et l'avenir des sciences humaines au Canada. Pour la première fois, l'Université Simon Fraser sera l'hôte du Congrès en 2027. L'événement s'était tenu pour la dernière fois en Colombie-Britannique en 2019.

« Le Congrès 2027 marque une nouvelle étape ambitieuse pour notre rassemblement national. C'est l'occasion pour nous de montrer comment un modèle établi de longue date évolue pour adopter de nouvelles façons audacieuses de se rassembler », a affirmé Karine Morin, présidente et cheffe de la direction de la Fédération des sciences humaines. « Nous avons trouvé en l'Université Simon Fraser un partenaire qui partage notre vision et qui est prêt à nous accompagner dans ce nouveau chapitre dans l'histoire du Congrès ».

« Le Congrès est l'une des conférences académiques les plus prestigieuses et les plus historiques du Canada, et nous sommes honorés de nous associer à la Fédération pour réimaginer l'avenir de cet événement important », a affirmé Dugan O'Neil, vice-président, Recherche et innovation, à l'Université Simon Fraser. « Je me réjouis de travailler avec la Fédération au cours des prochains mois et d'accueillir des collègues de partout au Canada sur nos campus, dans la magnifique Colombie-Britannique, à l'été 2027 ».

Nous communiquerons dans les prochains mois de plus amples informations sur le Congrès 2027, notamment sur le nouveau modèle, la programmation et les possibilités de participation.

À propos de la Fédération des sciences humaines

La Fédération des sciences humaines est une organisation nationale qui promeut la recherche et le leadership en sciences humaines, grâce à des actions de défense des intérêts, de renforcement des capacités et d'échange des connaissances. https://www.federationhss.ca/fr

À propos de l'Université Simon Fraser

L'Université Simon Fraser est une université de recherche de premier plan qui œuvre pour un avenir inclusif et durable. Au fil des soixante dernières années, l'Université Simon Fraser s'est taillé une réputation internationale en tant qu'université de renom pour la qualité de son enseignement et sa collaboration étroite avec les communautés et ses partenaires. L'objectif est de créer et de diffuser des connaissances pour une compréhension approfondie et un impact positif significatif. Engagée dans l'excellence dans toutes ses entreprises, l'Université Simon Fraser encourage l'innovation afin de relever les défis mondiaux. Elle continue de construire une communauté accueillante et inclusive où chaque personne se sent chez soi. Avec des campus situés dans les trois plus grandes villes de la Colombie-Britannique -- Burnaby, Surrey et Vancouver --, l'Université Simon Fraser compte 10 facultés qui proposent 368 programmes de premier cycle et 149 programmes de deuxième cycle à plus de 37 000 étudiantes et étudiants chaque année. L'université compte plus de 200 000 ancien.ne.s élèves résidants dans plus de 145 pays.

SOURCE Federation for the Humanities and Social Sciences

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