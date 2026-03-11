OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des sciences humaines a publié Point d'Inflexion, son Plan stratégique pour 2026-2030. Ce plan est publié à un moment charnière pour la communauté des sciences humaines (SH) au Canada. Depuis près d'un siècle, et depuis 30 ans en tant qu'organisation nationale unifiée, la Fédération œuvre à soutenir la vitalité des SH au Canada. Ce plan stratégique ne marque pas simplement la poursuite de ce travail, mais son prochain chapitre.

Point d'Inflexion répond aux pressions soutenues qui s'exercent à la fois sur l'écosystème postsecondaire canadien et sur la société canadienne. Mais cette situation ouvre aussi la voie à un tournant décisif. Plus que jamais, les SH sont appelées à faire davantage ce qu'elles font de mieux : donner un sens au changement, interpréter la complexité, et apporter aux questions auxquelles nous faisons face collectivement, en tant que Canadiens et Canadiennes, une compréhension fondée sur des données probantes et centrée sur l'humain.

« Point d'Inflexion définit la manière dont la Fédération et la communauté des sciences humaines répondront à cet appel », a déclaré Karine Morin, Présidente et cheffe de la direction de la Fédération. « La stratégie insuffle un nouvel élan à l'infrastructure nationale et à la coordination nécessaires pour ancrer ces connaissances dans la vie canadienne avec conviction. Elle repose essentiellement sur une compréhension renouvelée du rôle que ces disciplines doivent jouer et de la responsabilité de la Fédération d'en assurer le leadership dans les établissements d'enseignement postsecondaire et dans la sphère publique ».

De 2026 à 2030, le Plan stratégique se concentre sur trois axes :

Amplifier l'impact par la défense des intérêts et l'engagement du public en intégrant l'expertise des SH dans les discussions politiques et la vie publique.

en intégrant l'expertise des SH dans les discussions politiques et la vie publique. Renforcer la communauté par le développement des capacités en soutenant les chercheuses et chercheurs et les leaders à s'engager, à collaborer et à exercer un rôle de leadership à l'échelle nationale.

en soutenant les chercheuses et chercheurs et les leaders à s'engager, à collaborer et à exercer un rôle de leadership à l'échelle nationale. Réimaginer les rassembles en sciences humaines en faisant évoluer le Congrès et en développant des opportunités flexibles d'échanges significatifs tout au long de l'année.

Ces axes s'appuient sur des engagements transversaux : faire promouvoir l'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation (EDID) en tant que conditions fondamentales pour une participation équitable, favoriser l'accès et la visibilité dans les deux langues officielles; et améliorer l'excellence opérationnelle en mettant en place une infrastructure responsable, réactive et conçue pour une durabilité à long terme.

Cette stratégie positionne la Fédération comme une infrastructure partagée pour les SH, offrant un cadre d'action concertée qui reconnait l'ampleur du défi et la force d'une réponse nationale coordonnée. Point d'Inflexion fait également office d'invitation à la communauté des SH à saisir ce moment avec détermination. Un avenir canadien inclusif, démocratique et prospère exige que les chercheuses et chercheurs, les leaders, les institutions et les collaboratrices et collaborateurs se mobilisent avec audace là où leur contribution est nécessaire. Le rôle de la Fédération dans les années à venir sera d'assurer le leadership et la coordination qui rendront ce travail collectif possible.

Lisez le Plan stratégique de la Fédération : Point d'Inflexion sur www.federationhss.ca/fr/plan-strategique-point-dinflexion.

