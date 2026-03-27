Sélectionnée par le Conseil scientifique parmi les ouvrages soutenus dans le cadre de la Subvention du livre savant de la Fédération, les titres présélectionnés reflètent la richesse et l'originalité de la recherche universitaire menée aujourd'hui au Canada, tant en anglais qu'en français, par des auteur.trice.s de premiers ouvrages ainsi que confirmés.

Les lauréat.e.s de cette année seront annoncés le 10 juin 2026, lors du Gala du 30e anniversaire de la Fédération : Au point d'Inflexion, qui se tiendra au Fairmont Macdonald à Edmonton, en Alberta.

Le Gala se tiendra dans le cadre du Sommet Voir Grand : Point d'Inflexion de la Fédération, qui se déroulera du 9 au 11 juin 2026 au Centre des congrès d'Edmonton.

Les Prix du Canada sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

La liste des finalistes de Prix du Canada 2026 est la suivante :

Marie-Ève Bradette, Langue(s) en portage : Résurgence littéraire et langagière dans les écritures autochtones féminines (Les Presses de l'Université de Montréal)

(Les Presses de l'Université de Montréal) Edited by François Charbonneau and Michel Bock, Le moment Montfort dans la francophonie canadienne (Les Presses de l'Université d'Ottawa / University of Ottawa Press)

(Les Presses de l'Université d'Ottawa / University of Ottawa Press) Éléna Choquette, Land and the Liberal Project: Canada's Violent Expansion (UBC Press)

(UBC Press) Edited by Daniel Coleman, Ki'en Debicki, and Bonnie M. Freeman, Deyohahá:ge:: Sharing the River of Life (Wilfrid Laurier University Press)

(Wilfrid Laurier University Press) Patrick M. Condon, Broken City: Land Speculation, Inequality, and Urban Crisis (UBC Press)

(UBC Press) Dominique Garand, Anthologie du pamphlet et de la polémique au Québec de 1800 à 2000 (Les Presses de l'Université de Montréal)

(Les Presses de l'Université de Montréal) Stéphanie Nutting, Rumeur, potin et parole oiseuse dans le théâtre contemporain d'expression française (Les Presses de l'Université de Montréal)

(Les Presses de l'Université de Montréal) Susie O'Brien, What the World Might Look Like: Decolonial Stories of Resilience and Refusal (McGill-Queen's University Press)

(McGill-Queen's University Press) Marianne-Sarah Saulnier, Les femmes cobra : La danse comme espace de transgression des normes de genre au Rajasthan (Les Presses de l'Université de Montréal)

(Les Presses de l'Université de Montréal) Paul db Watkins, Soundin' Canaan: Black Canadian Poetry, Music, and Citizenship (Wilfrid Laurier University Press)

Le grand public pourra assister à la remise des Prix du Canada de cette année, le 10 juin, dans le cadre du Sommet Voir Grand à Edmonton, en achetant un laissez-passer pour le Sommet et un billet de Gala au www.federationhss.ca/fr/sommet-voir-grand-2026/inscription.

À propos de la Fédération des sciences humaines

La Fédération des sciences humaines est une organisation nationale qui promeut la recherche et le leadership dans les sciences humaines par le biais d'efforts de défense des intérêts, de renforcement des capacités et d'échanges des connaissances. www.federationhss.ca/fr

SOURCE Federation for the Humanities and Social Sciences

Contact médias : Brody Rodgers, Gestionnaire, marketing et communications, Fédération des sciences humaines, [email protected]