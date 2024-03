La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) exprime son inquiétude face aux annonces budgétaires du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La FTA souhaite exprimer son inquiétude concernant les récentes annonces budgétaires faites par le gouvernement du Québec. Bien que la Fédération des transporteurs par autobus reconnaisse les défis auxquels le gouvernement est confronté dans la gestion des finances publiques, certaines décisions annoncées suscitent des préoccupations quant à leur impact sur la mobilité des québécois.

La mobilité des citoyens du Québec et l'accès qu'ils ont au très grand territoire de la province a un effet direct sur la croissance économique en permettant le mouvement rapide et efficace des personnes. Cela stimule les activités commerciales dont celles de l'industrie touristique et soutient la création d'emplois. Les besoins sont importants, l'amélioration de l'intermodalité est nécessaire puisque les infrastructures et les services de transport actuels ne répondent pas aux besoins des populations qui habitent en régions et des clientèles touristiques qui les visitent.

Dans le cadre du programme d'aide pour le transport collectif (PADTC), les transporteurs interurbains sont tributaires de l'implication financière des différentes municipalités concernées. La FTA considère que le ministère des transports et de la mobilité durable devrait assumer un plus grand leadership afin d'assurer une meilleure desserte sur tout le territoire de la province.

La FTA souhaite rappeler que le transport interurbain rejoint les orientations du plan vert du gouvernement du Québec puisqu'il s'agit d'un transport de groupe qui permet d'optimiser l'efficacité des déplacements, ce qui réduit l'empreinte carbone globale des déplacements des citoyens et des touristes qui visitent ces régions.

Renseignements: Luc Lafrance, Président-directeur général, Fédération des transporteurs par autobus, T : 418-476-8181 poste 214, Courriel : [email protected]