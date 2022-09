La Fédération des transporteurs par autobus confirme le maintien du service de transport scolaire

QUÉBEC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) annonce qu'elle a assuré le gouvernement du Québec que l'ensemble de ses membres maintiendront le service de transport scolaire sécuritaire, stable et efficace, et qu'il n'y aura pas de bris de services, notamment en Outaouais et en Estrie, où de tels enjeux avaient été évoqués.

La FTA invite d'ailleurs ses membres à convenir dans les meilleurs délais des contrats de transports avec les centres de services scolaires ou les commissions scolaires, dans le respect des paramètres financiers agréés plus tôt cette année.

Par ailleurs, un groupe de travail sera prochainement mis sur pied dans le cadre d'une entente de partenariat à intervenir entre le ministère de l'Éducation et la FTA. Ce groupe de travail aura notamment pour mandat d'analyser les grands enjeux ou situations particulières d'intérêt général ou national dans l'industrie du transport scolaire. La FTA misera sur ce groupe de travail pour continuer à améliorer l'environnement d'affaires dans lequel les transporteurs scolaires opèrent.

« La collaboration avec le gouvernement est efficace et nous permet encore de cheminer vers des solutions pour nous assurer que les services de transports scolaires se poursuivent partout où les entreprises membres de la Fédération opèrent. Les autobus scolaires seront en service ce lundi, comme prévu, pour assurer le transport sécuritaire des élèves. »

-- M. Luc Lafrance, directeur général de la FTA

