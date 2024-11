La Fédération des médecins spécialistes célèbre l'excellence en soins et en recherche

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a le plaisir d'annoncer les lauréats des Prix d'excellence et des Bourses de recherche 2024, décernés dans le cadre des Journées de formation interdisciplinaire (JFI) devant plus de 600 médecins spécialistes.

Par ces distinctions, la FMSQ honore les médecins spécialistes qui, par leur engagement exceptionnel envers le développement professionnel, l'amélioration continu des soins de santé ou leur contribution remarquable à la recherche, contribuent à élever la qualité des soins spécialisés au Québec et accroître leur accessibilité. Les lauréats sont :

Prix d'excellence en développement professionnel continu :

Dre Isabelle Gauthier , radio-oncologue, CIUSSS de l'Estrie - CHUS Hôpital Fleurimont , pour son impact majeur sur l'amélioration des compétences des radio-oncologues du Québec, grâce à son leadership en formation continue.

Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue, Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) et Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), pour ses contributions déterminantes en endocrinologie et pour les soins des personnes vivant avec le diabète, notamment ses initiatives multidisciplinaires améliorant le bien-être des patients et réduisant la pression sur le système de santé.

Dr Bert Govig , interniste, Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos, pour son engagement exemplaire en promotion de la santé auprès de la population d'Amos et son impact déterminant et durable sur la santé publique depuis plus de 25 ans.

Docteur Philippe Joubert , anatomopathologiste, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Pour son article : Single-cell spatial landscapes of the lung tumour immune microenvironment , publié dans la revue Nature , issu de ses travaux de recherche permettant de prédire les rechutes du cancer du poumon et ouvrant la voie à des soins post-opératoires personnalisés.

Docteure Ana Copaescu, allergologue-immunologue, Centre Universitaire de Santé McGill

Pour son article : Efficacy of a Clinical Decision Rule to Enable Direct Oral Challenge in Patients With Low-Risk Penicillin Allergy: The PALACE Randomized Clinical Trial, publié dans JAMA Internal Medicine, issu de ses travaux de recherche et démontrant l'efficacité d'un test oral dans la déclassification de l'allergie à la pénicilline, permettant une optimisation des ressources médicales dans la gestion de l'allergie.

La FMSQ remet également un Prix honorifique au Dr Claude Guimond, directeur du développement professionnel continu de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), pour sa contribution exemplaire à la profession au fil des ans.

« Les Prix d'excellence et des Bourses de recherche témoignent de l'engagement exceptionnel des médecins spécialistes à faire progresser la qualité des soins au Québec, soutient le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ. Notre dénominateur commun est notre volonté de soigner, et ces distinctions honorent les spécialistes qui, par leur dévouement, contribuent à la fois à la santé des patients, à l'évolution de notre pratique et à l'amélioration du système de santé dans son ensemble. »

« Ces prix et bourses reflètent notre volonté de soutenir la formation continue, la qualité des soins et la recherche médicale, des piliers essentiels à l'amélioration des pratiques cliniques, explique le Dr Sam Daniel, directeur du développement professionnel continu à la FMSQ. Les Journées de formation interdisciplinaire sont tout indiquées pour souligner les réalisations de nos lauréats qui savent inspirer et motiver, par l'exemple, l'ensemble de la communauté médicale. »

Plus d'informations sur les prix et les lauréats:

https://fmsq.org/fr/prix-dexcellence-et-de-recherche-2024



À propos de la FMSQ

La Fédération des médecins spécialistes du Québec a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées qui œuvrent dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

