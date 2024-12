La Fédération des comités de parents du Québec célèbre les parents engagés bénévolement

QUÉBEC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, qui a lieu le 5 décembre chaque année, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance la période de nomination pour la quatrième édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation (SNEP), prévue du 1er au 7 juin 2025.

« Les parents qui s'impliquent bénévolement sont des modèles actifs d'engagement pour leurs enfants et pour tous les élèves. Leur implication favorise la réussite des jeunes. Le programme de reconnaissance et cette Semaine thématique permettent de célébrer les efforts et l'influence positive des parents bénévoles dans le milieu scolaire. Merci pour votre dévouement », affirme Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les conseils d'établissement et les comités de parents partout au Québec sont invités à participer au programme de reconnaissance:

Les conseils d'établissement sont encouragés à nommer des parents bénévoles de leur école, reconnus pour leur engagement, pour une distinction Mérite. La FCPQ a conçu divers outils pour faciliter la participation à cet événement dans les écoles primaires et secondaires.

Les comités de parents peuvent, quant à eux, nommer des parents lauréats dans trois catégories de distinctions : Bronze, Argent et l'Ordre de la Fédération. Soutenir l'engagement parental est une mission clé des comités de parents et cette Semaine est une opportunité de le faire.

Toute l'information sur le programme de reconnaissance est disponible sur notre site web.

Cette année, la Semaine nationale de l'engagement parental sera précédée par notre événement national: Le Bien-être…la clé de la réussite, qui aura lieu à Québec, le 31 mai 2025. La journée sera rythmée par de nombreuses activités et nous lancerons officiellement la SNEP lors de notre soirée reconnaissance, en présence de Stéphane Paradis de Güstave.

Les parents engagés des centres de services scolaires dont le comité de parents est membre de la FCPQ sont invités à une soirée POP - parole aux parents- le 4 décembre prochain, pour parler de la reconnaissance des parents bénévoles, de la SNEP et de la nomination des parents lauréats. Cliquez ici pour les détails.

Le bénévolat des parents agit comme un levier pour favoriser la réussite scolaire et construire une communauté éducative forte et inclusive. Merci aux parents engagés en éducation et bonne Journée internationale des bénévoles à tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

