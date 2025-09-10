LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS FÉLICITE LA NOUVELLE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Au nom des 48 établissements d'enseignement collégial public qu'elle représente, la Fédération des cégeps salue la nomination de Mme Martine Biron au poste de ministre de l'Enseignement supérieur. Le réseau des cégeps offre d'emblée à la nouvelle ministre sa pleine collaboration afin de travailler, ensemble, aux défis et aux priorités qui s'imposent.

Avec 84 756 nouvelles inscriptions, la rentrée 2025 marque un nombre inégalé de 193 833 étudiantes et étudiants inscrits dans le secteur de l'enseignement ordinaire des cégeps, soit une hausse de 5 % par rapport à l'an dernier. Cette vitalité est excellente pour le Québec. Elle coïncide toutefois avec des compressions budgétaires et des restrictions importantes qui accentuent la pression sur les infrastructures existantes, l'espace disponible, les services aux étudiantes et étudiants, le soutien à leur réussite, ainsi que sur la disponibilité et le renouvellement des équipements pédagogiques.

« Je félicite la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur ainsi que l'ensemble des membres du conseil des ministres et leur réitère notre pleine collaboration. Les cégeps sont un moteur économique, social et culturel pour le Québec. Pour continuer à assurer la mission du réseau collégial public et soutenir une population étudiante toujours plus nombreuse, il faut non seulement des investissements adéquats et durables, mais aussi un allègement des contraintes administratives. Nous sommes convaincus que la ministre sera à l'écoute des besoins du réseau et nous engagerons rapidement un dialogue avec elle », a indiqué Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Par ailleurs, la Fédération souhaite rappeler l'importance stratégique des étudiantes et étudiants internationaux pour le réseau collégial, qui jouent un rôle essentiel dans la pérennité de plusieurs programmes -- un enjeu critique pour de nombreux cégeps en région. Leur présence dynamise les communautés locales, enrichit les parcours pédagogiques et contribue à répondre aux besoins du marché du travail. « À titre d'ancienne ministre des Relations internationales et de la Francophonie, nous savons que Mme Biron est particulièrement sensible aux défis liés à leur attractivité, au rayonnement des cégeps et à la réputation du Québec à l'international », a ajouté Marie Montpetit.

