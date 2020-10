OTTAWA, ON, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, au sujet de l'enquête publique de la Nouvelle-Écosse sur la plus grande fusillade de masse au Canada :

La Fédération de la police nationale accueille favorablement la nomination, hier, de la Dre Kim Stanton à titre de troisième commissaire dans le cadre de l'enquête publique de la Nouvelle-Écosse et demande aux gouvernements fédéral et provincial d'amorcer le processus sans plus tarder.

Dans le cadre de l'enquête sur les causes, le contexte et les circonstances à l'origine la tragédie, nous demandons aux trois commissaires d'examiner les questions publiées précédemment par la FPN. Cette façon de procéder est la seule qui permettra de faire en sorte que l'enquête cerne tous les facteurs qui doivent être pris en compte pour prévenir de futures tragédies de masse.

Comme elle assure la représentation des relations de travail des 1 060 membres de première ligne de la GRC en Nouvelle-Écosse, la FPN demandera le statut d'intervenant pour participer à l'enquête.

