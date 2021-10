FACE et MNP s'unissent pour fournir un soutien additionnel aux entreprises admissibles au

Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires

MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) et MNP annoncent la conclusion d'un partenariat inédit qui renforcera la mission de FACE à soutenir les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs dans tout le pays.

En mai 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que FACE serait l'entité juridique chargée d'administrer le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un volet du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), fruit d'un partenariat entre le gouvernement, des organisations dirigées par des Noirs et des institutions financières. Depuis le 31 mai 2021, ce fonds de prêts (composé d'investissements de 33,3 M$ du gouvernement fédéral et d'une somme supplémentaire de 130 M$ accordée par la Banque de développement du Canada (BDC)) octroie des prêts allant jusqu'à 250 000 $ aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs noirs d'un bout à l'autre du pays.

Dans le but de bonifier le programme, MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de comptabilité, de consultation et de fiscalité, a accepté de fournir des services, y compris un apport bénévole et des formations en gestion des affaires destinés exclusivement aux entreprises qui sont admissibles au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires administré par FACE.

Le partenariat a été officiellement annoncé à la fin de la Semaine de la PME BDC - une célébration de l'entrepreneuriat que la Banque de développement du Canada organise chaque année depuis plus de 42 ans.

« Ce partenariat émane d'une volonté d'offrir plus que de simples prêts, explique Tiffany Callender, chef de la direction de FACE. L'accès au capital est certes important, mais l'accès à des ressources, à des connaissances et à une expertise - comme celles offertes par MNP - viendra amplifier l'effet de ce capital. Je tiens à remercier MNP de croire en notre mission et de contribuer à la réussite des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre ».

Fondé en 1958 au Manitoba, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux à l'échelle du pays. Il propose une gamme variée de services professionnels et spécialisés dans tous les secteurs et domaines d'affaires de l'économie canadienne.

« Nous sommes fiers d'appuyer les entrepreneurs, les entreprises et les collectivités du Canada depuis plus de 60 ans. L'engagement social est l'une de nos valeurs fondamentales. Il fait partie de notre identité, explique Jason Tuffs, chef de la direction de MNP.

Nous croyons que les changements favorables dans nos milieux ne passent pas que par des ressources financières, mais aussi par le temps, le savoir-faire et l'expérience que nous offrons - voilà pour nous la recette d'un véritable investissement, et c'est pourquoi nous nous savions capables d'apporter une aide précieuse dans le cadre de ce partenariat avec FACE. Le travail de FACE vise à soutenir les communautés noires dans l'ensemble du pays. C'est un honneur pour nous de collaborer avec cette organisation et de participer à son succès. »

Les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs canadiens, qui contribuent pourtant de façon considérable à notre économie, continuent de se heurter à des barrières systémiques au stade du lancement et du développement de leur entreprise. La pandémie de COVID-19 a eu pour effet d'exacerber ces obstacles, entraînant des répercussions sur l'exploitation de toutes les entreprises.

« Le soutien considérable que nous apporte MNP, notamment par des programmes de formation et d'éducation, nous aidera à forger, à influencer et à appuyer des générations de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs noirs du Canada, précise Scott Crowley, associé directeur régional, Services-conseils et Consultation chez MNP pour les régions de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique, de même que parrain de l'alliance avec FACE chez MNP.

« Dès nos premiers échanges avec FACE, nous avons vite réalisé que nos objectifs s'alignaient parfaitement : fournir aux leaders d'affaires noirs les ressources qui les aideront à créer un changement concret et durable pour leur entreprise. Grâce à notre partenariat, nous serons en mesure de rejoindre et de soutenir davantage d'organisations dans leur parcours et de renforcer du même coup le tissu économique et social de nos collectivités. »

Fédération Africaine Canadienne Économique (FACE)

La Fédération Africaine Canadienne Économique est une coalition d'organisations dirigées par des Noirs qui se consacre à stimuler la croissance économique et à créer un patrimoine transmis d'une génération à l'autre pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020, FACE a été créée pour répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs noirs qui ont été touchés durement par la pandémie sur le plan économique. Les organisations fondatrices sont l'Africa Centre, la Black Business Initiative, la Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges et le Groupe 3737.

L'engagement de FACE est le prolongement de celui de ses organisations fondatrices, qui cumulent plus de 100 ans d'expérience à servir avec diligence et conviction les Canadiens noirs dans le respect et l'intégrité.

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan au Canada. MNP est fier de répondre aux besoins de ses clients des secteurs privé, public et sans but lucratif. Par l'intermédiaire de mandats dirigés par les associés eux-mêmes, le cabinet propose une démarche axée sur la coopération et l'efficience ainsi que des stratégies adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises afin de les aider à connaître du succès, au pays comme à l'étranger. Pour en savoir plus, consultez son site Web à l'adresse www.mnp.ca

