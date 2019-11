La FDA a accepté d'examiner le médicament générique de la palmitate de palipéridone en suspension injectable à libération prolongée de Pharmascience

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pharmascience Inc. est fière d'annoncer que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a annoncé le 31 octobre 2019 avoir accepté l'examen de la demande abrégée de nouveau médicament (abbreviated new drug application, ANDA) du médicament générique de la palmitate de palipéridone en suspension injectable à libération prolongée par seringue préremplie de Pharmascience. La palmitate de palipéridone est indiquée pour le traitement d'entretien du trouble schizoaffectif.

« Nous sommes extrêmement fiers chez Pharmascience d'avoir atteint cette étape très importante », déclare Jack Gagnon, vice-président et directeur général de Pharmascience International. « Ce succès est la preuve de notre capacité à développer des préparations injectables et solides par voie orale complexes. Pharmascience est l'une des quelques entreprises spécialisées dans ces préparations complexes en Amérique du Nord. »

Pharmascience s'engage à collaborer avec la FDA pour répondre à toutes les exigences menant à l'approbation de la palipéridone en suspension injectable à libération prolongée.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est l'un des plus grands manufacturiers pharmaceutiques au Canada avec plus de 1 500 employés et une présence internationale dans 60 pays. La présence globale et le modèle d'affaires agile de Pharmascience inc. offre aux patients et aux communautés des soins de santé à l'échelle globale des médicaments de la même qualité que ceux qui sont distribués au Canada. Son équipe de recherche et développement se dote d'une expertise inégalée pour le développement de médicaments génériques injectables et solides.

Depuis 2017, Pharmascience distribue des produits génériques de haute qualité, certifiés par la FDA, de notre site à Candiac. Depuis ses débuts en 1983, Pharmascience a investi plus de 500 millions de dollars en recherche et développement et figure parmi les principaux manufacturiers génériques au Canada, offrant plus de 300 familles de produits et plus de 20 formes posologiques. Au Canada seulement, plus de 45 millions de prescriptions sont complétées avec des produits Pharmascience.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Questions médias, Andrea Frascione, Chef, Communications, Tel: 514-796-4067

Related Links

http://www.pharmascience.com