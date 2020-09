La FCSSQ souligne le travail du personnel de soutien scolaire!

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à remercier l'ensemble du personnel de soutien pour son travail, ses efforts et sa grande contribution à la réussite des élèves. Cette Journée se déroule sur le thème «°Essentiel en éducation°».

« Dans une foule de sphères d'activités, le personnel de soutien scolaire contribue, en collaboration avec les autres membres du personnel, à des apprentissages et à un milieu de vie propice à la persévérance et à la réussite. Nous lui levons aujourd'hui notre chapeau afin de souligner son travail. Les derniers mois l'ont démontré, le personnel de soutien est dévoué à la réussite de notre réseau d'éducation. J'invite l'ensemble de la population à lui témoigner sa reconnaissance aujourd'hui », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

