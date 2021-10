La FCSSQ souligne la Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire

QUÉBEC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) remercie l'ensemble du personnel de direction des établissements scolaires pour leur travail, leur engagement et leur leadership.

« Notre école publique peut compter sur des directions et des directions adjointes d'établissement dévouées envers la réussite de tous les élèves, jeunes ou adultes. Leur leadership pédagogique permet à tous d'aller plus loin et d'atteindre leurs objectifs. La passion exprimée tous les jours par les membres de la direction, surtout en cette période exceptionnelle, est inspirante. Nous pouvons être fiers de leur travail et les en remercier. J'invite d'ailleurs l'ensemble du réseau scolaire et les familles à dire merci à leurs directrice ou leur directeur », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

