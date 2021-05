La FCSSQ souligne la Semaine québécoise de la garde scolaire

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Semaine québécoise de la garde scolaire se déroule du 10 au 14 mai sur le thème : « La garde scolaire, c'est ici ». La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner l'apport essentiel des employés des services de garde scolaire au niveau de la persévérance, de la réussite et pour le développement du sentiment d'appartenance des élèves.

«À l'instar de l'ensembe du réseau d'éducation, les services de garde scolaire ont vécu une année toute particulière. En offrant aux élèves un milieu sain et sécuritaire, ils leur ont permis de poursuivre leurs apprentissages dans un climat de confiance et de bienveillance. Que ce soit dans des situations d'école à distance ou de services de garde d'urgence, les membres du personnel des services de garde scolaire ont assuré aux familles une offre de services visant à leur offrir le meilleur soutien possible. Au service de garde, chaque élève est accompagné dans son parcours, afin de développer ses forces, ses talents et ses aptitudes. Pour toutes ces raisons, je tiens à remercier, pour leur travail et leur engagement, l'ensemble du personnel des services de garde scolaire », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

