La FCSSQ se joint à la Fédération des transporteurs par autobus pour soutenir la Campagne provinciale de sécurité en transport scolaire

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) collabore étroitement avec la Fédération des transporteurs par autobus pour soutenir la Campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Cette initiative vise à sensibiliser les usagers de la route à l'importance cruciale d'adopter des comportements sécuritaires à proximité des autobus scolaires et de respecter rigoureusement leurs signaux.

Il en va de la sécurité des 549 054 élèves transportés matin et soir par 11 290 véhicules scolaires, qui sillonnent la province. La prudence des usagers de la route est fondamentale. De fait, leur vigilance contribue de manière significative à la réduction des risques d'incidents.

« Je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le travail accompli par nos conductrices et nos conducteurs. Tous les jours, ils jouent un rôle crucial dans la sécurité des milliers d'enfants qu'ils transportent. La sécurité de nos enfants étant une priorité, il s'avère impératif de développer de bons réflexes sur la route. Dans cette perspective, chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour garantir des déplacements sécuritaires. Lorsque nous sommes au volant, rien n'est plus crucial que d'être attentif à ce qui se déroule devant nous. Partout où les enfants sont susceptibles de déambuler, soyons encore plus vigilants et prévoyants. Chacun de nos gestes fait la différence ! », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

La campagne de sécurité en transport scolaire se déroule du 29 janvier au 9 février 2024. Afin de se familiariser avec les règles à respecter et les bonnes habitudes à adopter en zones scolaires, plusieurs outils et activités sont disponibles sur le site M'as-tu vu.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

