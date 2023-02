La FCSSQ salue les investissements du gouvernement dans la formation professionnelle !

QUÉBEC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille favorablement l'octroi de 81,3 millions de dollars dans la formation professionnelle d'ici 2027. De ce montant, 74,3 millions permettront de financer huit mesures qui entrent en vigueur dès maintenant. Cette annonce du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, répond aux priorités qu'il a présentées récemment et permettra assurément de bonifier les conditions d'apprentissage des élèves. Les sommes annoncées serviront, notamment, à moderniser des formations et à assurer le maintien de programmes offerts en région, et ce, en soutenant l'ouverture de petites cohortes. Il s'agit d'un geste concret qui permettra de soutenir une offre de services robuste en formation professionnelle, de valoriser les métiers et d'accroître la diplomation partout au Québec.

« Les centres de services scolaires constituent de véritables alliés dans le développement économique de leur région. Par les liens étroits qu'ils entretiennent avec les entreprises de leur milieu, ils ont développé une très bonne maîtrise des enjeux locaux du marché du travail et des secteurs économiques à soutenir. Près de 150 programmes d'études et environ 50 formations de courte durée sont offerts en formation professionnelle dans 21 secteurs d'activité par les centres de services scolaires. Du choix, il y en a pour tous les goûts. La formation professionnelle constitue un atout majeur pour le développement socioéconomique de l'ensemble des régions du Québec. Elle permet d'apprendre un métier de façon concrète, dans un environnement stimulant, d'acquérir les connaissances et les compétences indispensables pour exercer un métier spécialisé, en plus d'être recruté rapidement au terme de leur formation. », a déclaré le président-directeur général adjoint de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

La FCSSQ rappelle certaines de ses recommandations formulées dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-2024. Pensons par exemple à la modernisation du financement de la formation professionnelle, qui appuiera tangiblement l'offre de programmes d'études partout au Québec. La Fédération encourage le gouvernement du Québec à poursuivre le grand chantier de valorisation de la formation professionnelle au Québec afin de diplômer 30 000 élèves supplémentaires dans ces programmes.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

