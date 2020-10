La FCSSQ rend hommage aux enseignantes et aux enseignants

QUÉBEC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec souligne aujourd'hui le travail des enseignantes et des enseignants dans le cadre de la Journée mondiale des enseignant(e)s, dont le thème est « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ».

« Nous invitons l'ensemble de la population à remercier le personnel enseignant aujourd'hui, pour son travail et son dévouement envers les élèves. La période exceptionnelle vécue depuis plus de sept mois a placé l'ensemble du réseau scolaire devant de nombreux défis. Les enseignantes et les enseignants ont continué d'exercer un rôle essentiel pour la réussite des élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation aux adultes. Ils façonnent notre avenir, celui des élèves, en les soutenant dans les apprentissages et en collaborant à la mission de notre école publique : ne laisser personne derrière », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du Travail et l'Internationale de l'éducation. Elle est célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

