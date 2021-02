La FCSSQ remercie les enseignantes et les enseignants

QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne la Semaine des enseignantes et des enseignants, se déroulant du 1er au 7 février sur le thème Merci de former le Québec de demain. Elle souligne leur rôle essentiel dans la construction de notre société, leur engagement et leur travail envers les élèves du Québec.

« Le rôle des enseignantes et des enseignants est essentiel pour bâtir et former la société de demain. Ce sont des acteurs de premier plan dans le développement des connaissances et de la réussite éducative de toutes et tous. Il suffit d'une enseignante ou d'un enseignant marquant pour faire la différence pour un élève. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ensemble du personnel enseignant, œuvrant dans les établissements primaires, secondaires, de formation aux adultes et de formation professionnelle. Grâce à leur ingéniosité et leur travail, les élèves du Québec peuvent apprendre, persévérer et se dépasser. Les deux dernières années scolaires ont été exceptionnelles, nous le savons. À distance, en personne à temps plein ou bien une journée sur deux, les enseignants sont engagés envers leurs élèves et leur famille. Aussi, l'ensemble de la société leur dit merci », affirme Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Cell.: 418 570-9716, [email protected], Twitter: @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/