La FCSSQ prend un moment. Pour eux.

#JPS2021

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est une fière partenaire des Journées de la persévérance scolaire 2021. Elle invite d'ailleurs l'ensemble de la société à prendre un moment. Pour eux. Un moment pour les élèves du Québec, afin de les féliciter, les encourager et souligner leur formidable force d'adaptation.

« Cette année scolaire n'a rien d'ordinaire. Elle comporte son lot de défis très importants. Certains peuvent vivre des difficultés, il faut y être attentif et tout mettre en œuvre pour les soutenir. C'est ce que font les centres de services scolaires. Chacune et chacun d'entre nous peut, par un geste, une parole, un comportement, susciter la motivation et l'élan pour poursuivre les apprentissages. C'est une responsabilité collective. La famille, les amis, les employeurs, le personnel scolaire : tous peuvent faire une différence. J'invite tout le monde à participer aux activités proposées dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Je profite aussi de l'occasion pour souligner l'engagement et le travail de l'ensemble du personnel scolaire. Dans les établissements, les centres de formation, les centres administratifs, dans l'autobus scolaire ou au service de garde, tous contribuent à la persévérance et à la réussite. Nous prenons aussi un moment. Pour eux. », a affirmé Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

