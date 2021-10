La FCSSQ lance un Guide des bonnes pratiques d'accompagnement pédagogique

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de lancer un Guide des bonnes pratiques d'accompagnement pédagogique au bénéfice de l'ensemble du réseau scolaire québécois. Après plus d'une année scolaire se déroulant en temps de pandémie et d'implantation de mesures sanitaires, la Fédération met en lumière de bonnes pratiques et une grande diversité d'initiatives adoptées en formation générale des jeunes pour soutenir le bien-être et la réussite de toutes et tous.

« L'école québécoise sait innover depuis longtemps; plusieurs stratégies déployées étaient déjà bien implantées dans les écoles. Certes, le personnel a dû procéder à de nombreux ajustements afin de prendre en compte un contexte inédit. D'autres initiatives sont nées pendant la pandémie. Toutes ont été riches d'apprentissages pour le personnel. Certaines d'entre elles seront maintenues dans les années à venir. Nous sommes fiers des actions et des initiatives prises dans les écoles lors de cette situation exceptionnelle, je remercie chacune et chacun des membres du personnel pour leur travail », a affirmé Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale.

Des mesures pour la réussite et l'amélioration du bien-être des élèves

À la lecture du Guide, on constate que les apprentissages sont au cœur des initiatives. Plusieurs projets permettent également aux élèves de réussir au-delà de la seule dimension académique. « Une mesure phare de cette année scolaire est sans nul doute le tutorat. Il s'est déployé dans toutes ses couleurs. Les équipes des écoles et des centres de services scolaires ont organisé une multitude de services, de suivis et d'accompagnements. Par ailleurs, des pratiques ont visé spécifiquement l'amélioration du bien-être des élèves, condition essentielle à la réussite », a ajouté Mme Dupré.

Certains projets contenus dans le Guide des bonnes pratiques d'accompagnement pédagogique ont fait l'objet d'une capsule vidéo afin d'en faciliter le partage. Ces capsules ont été produites grâce à la participation financière du ministère de l'Éducation du Québec. Le Guide et les capsules peuvent être consultés au www.fcssq.quebec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

