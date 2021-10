La FCSSQ fière de notre école publique

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du lancement officiel de la Semaine pour l'école publique, se déroulant jusqu'au 10 octobre sur le thème « Cette année, prenons soin les uns des autres! », la Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à célébrer notre école publique et à réitérer sa fierté notamment envers la résilience des élèves, de leur famille et de l'ensemble des membres du personnel des établissements et des centres de services scolaires.

« Depuis douze ans, la Semaine pour l'école publique se veut une occasion de promouvoir notre réseau scolaire, sa diversité, sa richesse et son rôle essentiel dans le développement de la société québécoise de demain. Nous pouvons être fiers de notre école publique, fiers des membres du personnel scolaire qui, chaque jour, travaillent à soutenir les élèves dans le développement de leurs connaissances, de leurs compétences et dans la réalisation de leurs rêves. La période exceptionnelle que nous traversons est aussi l'occasion de souligner leur travail pour veiller au bien-être des élèves. Dans chaque établissement, partout sur le territoire, des initiatives et des projets novateurs voient le jour, toujours avec les mêmes objectifs : assurer le bien-être physique et mental des élèves, jeunes et adultes, ainsi que leur réussite et leur persévérance. », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ tient également à souligner la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, qui se déroule le 5 octobre. Depuis 1994 cette journée est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du Travail et l'Internationale de l'éducation. Le thème de cette année est le suivant : « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ».

« Au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes, les enseignantes et les enseignants accompagnent et soutiennent les élèves dans le but de leur offrir les conditions gagnantes leur permettant d'aller toujours plus loin en les outillant afin qu'ils puissent faire face aux défis qui se présenteront à eux. À l'instar de l'ensemble des membres des équipes-écoles, les enseignants ont dû composer avec les défis soulevés par la pandémie. Dans la traversée des nombreux enjeux que cela suppose, j'invite l'ensemble de la population à être fier de leurs enseignantes et de leurs enseignants. Merci à chacune et chacun d'entre eux pour leur engagement, leur dévouement et leur travail au quotidien », a ajouté Mme Dupré



La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected], www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/