La FCSSQ et l'ADGSQ saluent la prévisibilité du plan de la rentrée scolaire

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) saluent l'annonce du plan pour la prochaine rentrée scolaire faite par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest.

« Nous sommes heureux de recevoir le plan de la prochaine rentrée à ce moment-ci, afin de pouvoir la préparer le mieux possible. Même si le plan peut changer, les centres de services scolaires seront prêts pour offrir ce probable retour à la normale plus que bienvenu pour les élèves et l'ensemble du personnel. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer la résilience des élèves, de leurs familles et du personnel scolaire au cours de l'année scolaire qui se termine dans quelques semaines. Concernant la ventilation et la qualité de l'air, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour collaborer à la mise en œuvre des diverses actions visant à assurer la santé et la sécurité de toutes et tous », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

« Les directions générales continueront d'être au rendez-vous pour planifier avec les équipes et l'ensemble des partenaires la prochaine rentrée. Nous saluons la prévisibilité de l'annonce faite ce matin, qui nous permettra d'offrir des établissements scolaires au maximum de leur capacité d'action dès septembre prochain. Le personnel et les élèves seront heureux de retrouver l'école ou le centre qu'ils aiment, au bénéfice de leur réussite. Nous encourageons l'ensemble de la population à respecter les mesures sanitaires en place et les encourageons également à se faire vacciner, afin de pouvoir appliquer le plan annoncé », a ajouté Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

À propos de la FCSSQ



La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ



L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc; Lucien Maltais, Président, Association des directions générales des commissions scolaires, Tél. : (819) 452-0922, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/