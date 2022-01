La FCSSQ et l'ADGSQ accueillent favorablement le projet de loi no 9, Loi sur le protecteur national de l'élève

QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) accueillent favorablement le projet de loi no 9, Loi sur le protecteur national de l'élève.

Bien que l'institution d'un protecteur de l'élève ait permis de formaliser le processus de traitement des plaintes dans les centres de services scolaires, la FCSSQ et l'ADGSQ reconnaissent que le régime actuel nourrit une perception de manque d'indépendance du protecteur de l'élève et ne favorise pas l'uniformité dans le traitement des plaintes.

« Nous adhérons aux objectifs visés par le projet de loi no 9 soit ceux d'accélérer, d'uniformiser et de renforcer l'efficacité du processus de traitement des plaintes, de rehausser l'indépendance et la transparence de l'institution, de professionnaliser la fonction et d'assurer une meilleure accessibilité », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, lors de la présentation du mémoire conjoint en commission parlementaire.

« Nous applaudissons le fait que le projet de loi ait préservé et renforcé le processus local de traitement des plaintes. Nos commentaires visent donc à optimiser l'efficacité du processus et de l'institution, notamment par la précision de certains termes, par la simplification de certains processus administratifs et par l'attribution de pouvoirs et de moyens conséquents au responsable des plaintes.», a ajouté Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

Le mémoire peut être consulté ici.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected], www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc; Lucien Maltais, Président, Association des directions générales des commissions scolaires, Tél. : (819) 452-0922, Courriel : [email protected]