La FCSSQ et l'ACQ lancent un guide de rénovation et de construction des écoles

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association de la construction du Québec (ACQ) lancent conjointement un guide de rénovation et de construction d'établissements scolaires en cohabitation. Axé sur la santé et la sécurité des élèves et du personnel, le Guide « Bien un projet de rénovation ou d'amélioration d'une école ou d'un centre, en cohabitation » permettra aux centres de services scolaires de bien panifier les travaux de rénovation durant l'année scolaire.

Il s'avère incontournable, pour remettre les écoles en état au cours des 10 prochaines années et pour fournir aux élèves et au personnel enseignant des locaux sains, sécuritaires et attrayants, qu'une plus grande partie des travaux de maintien d'actifs et d'amélioration prévus soient exécutés durant l'année scolaire.

Ceci permettra d'étaler les travaux et d'utiliser de façon optimale la main-d'œuvre spécialisée disponible. De cette façon, les entrepreneurs généraux, sous-traitants, fabricants et fournisseurs de matériaux et de services pourront allonger leur période d'activité et seront en plus grand nombre à soumissionner, ce qui accroîtra la concurrence, réduira les risques de surcharge du marché et facilitera la réalisation du grand nombre de projets prévus.

« Les centres de services scolaires sont responsables de l'entretien de leurs bâtiments scolaires. Des sommes importantes ont été investies ces dernières années pour le faire. La réalité de notre milieu de vie implique bien souvent que nous devions réaliser ces projets sur deux (2) voire trois (3) étés, lorsqu'il n'y a personne dans les écoles. Avec l'ACQ, nous avons réuni des personnes de notre réseau et du milieu de la construction, afin de réfléchir sur d'autres façons de faire, afin d'optimiser les travaux. Ce guide outille les centres de services scolaires pour le faire. Il insiste sur la santé et la sécurité des occupants des établissements : élèves, parents et membres du personnel. C'est notre priorité. », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

« Avec les investissements annoncés pour les 10 prochaines années, nous devons mieux répartir les travaux dans les écoles pour éviter une surcharge pendant la période estivale. En étalant les travaux sur trois (3) ou quatre (4) saisons plutôt que sur trois (3) étés, on assure une stabilité d'emploi pour les travailleurs et on améliore notre efficacité. En collaboration avec la FCSSQ, nous nous sommes inspirés des façons de faire dans les centres hospitaliers, où nous réalisons des travaux en présence de patients, ainsi que des pratiques dans certains centres de services scolaires, qui permettaient déjà la réalisation des travaux tout au long de l'année. Ce guide met donc la santé et la sécurité des occupants, particulièrement des enfants et des enseignants, au cœur de nos préoccupations tout en nous permettant de poursuivre les travaux pendant l'année scolaire », a soutenu M. Jean-François Arbour, président de l'ACQ.

À propos de la FCSSQ

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

