La FCSSQ compte assurer la réussite de la rentrée scolaire 2020-2021

QUÉBEC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille les ajustements annoncés aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Elle compte appuyer les centres de services scolaires pour assurer la réussite de la rentrée 2020-2021.

« Le retour à l'école du printemps s'est bien déroulé, les centres de services scolaires ont coordonné et organisé ce retour dans des conditions pas toujours faciles. Néanmoins, ils ont poursuivi leur travail avec diligence. L'ensemble du personnel des centres de services scolaires est prêt à tout mettre en œuvre pour faire de cette rentrée scolaire une réussite. Il le fera en gardant en tête le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel, également la réussite scolaire de toutes et de tous. Tous ont très hâte d'accueillir les élèves dans les écoles », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

« Les détails de l'annonce aujourd'hui ont permis de répondre à plusieurs interrogations. Nos membres pourront mieux préparer la rentrée qui approche à grands pas. Le travail se continuera sur l'ensemble des questions qui se présenteront, notamment pour les ajouts de services et l'enseignement à distance. La communication, la prévention et la réaction advenant un cas dans une école ou une éventuelle deuxième vague seront assurées de façon uniforme et rapide, pour réduire les impacts sur les élèves. En même temps, les centres de services scolaires disposent de la marge de manœuvre nécessaire, notamment pour la question des concentrations en quatrième et cinquième secondaire et pour pouvoir remplir leur mission », a conclu M. Tremblay.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

