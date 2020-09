La FCSSQ accueille favorablement le projet de loi nº 66

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec accueille favorablement le projet de loi no 66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposé hier par la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel. La Fédération étudiera les détails du projet de loi afin de pouvoir, s'il y a lieu, proposer des bonifications aux parlementaires, au bénéfice des projets d'infrastructures scolaires et des élèves du Québec.

« Les centres de services scolaires sont déjà à pied d'œuvre afin de rénover, d'améliorer et de construire des infrastructures scolaires propices aux apprentissages de tous les élèves. Les investissements des dernières années dans nos écoles sont substantiels, et les besoins demeurent toujours importants dans toutes les régions. Nous saluons l'intention gouvernementale d'accélérer les projets de construction et de rénovation d'écoles primaires, secondaires, de centres de formation professionnelle et de services aux entreprises », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

Plus concrètement, la FCSSQ est d'avis que les mesures inscrites au projet de loi relativement à l'acquisition des biens, l'occupation du domaine de l'État, l'environnement et l'aménagement et l'urbanisme auront un impact substantiel sur le développement et l'accélération des projets, tout en maintenant des critères d'intégrité, de transparence et d'efficacité.

« Toutefois, en considérant le manque criant de locaux, d'équipements et d'infrastructures numériques dans les écoles et les centres, présent partout au Québec, en plus d'un déficit important accumulé en maintien des bâtiments scolaires, nous maintenons notre proposition d'étendre ces mesures à l'ensemble des projets d'investissement en construction, en rénovation et en numérique dans les établissements scolaires. Nous sommes également en mesure de proposer une liste d'allégements pour favoriser encore davantage l'accélération des travaux à exécuter dans les infrastructures scolaires par les centres de services scolaires », a conclu M. Tremblay.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Cell.: 418 570-9716, [email protected], Twitter: @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/