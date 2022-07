La FCPQ salue la nomination du protecteur national de l'élève

QUÉBEC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille avec satisfaction la nomination de Jean-François Bernier à titre de protecteur national de l'élève.

« La rapidité de cette nomination est de bon augure. Je suis confiant que la création de l'organisation du protecteur national de l'élève est un pas dans la bonne direction pour assurer la protection de nos jeunes et le respect de leurs droits à l'école », partage Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ tient à réitérer sa disponibilité et son entière collaboration pour la mise en place des dispositions de la nouvelle loi sur le protecteur national de l'élève au cours de la prochaine année.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

