La FCPQ réagit au plan de rattrapage scolaire

QUÉBEC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue le plan de rattrapage présenté ce matin par le ministre de l'Éducation. Les ressources financières sont au rendez-vous et des aspects importants soulevés par la FCPQ et des partenaires du milieu de l'éducation ont été retenus pour ce plan de retour à l'école.

La FCPQ est satisfaite de la souplesse accordée aux écoles pour décider du plan qui leur convient, selon les besoins de chaque élève. Chaque école pourra faire preuve de créativité et inviter tout son personnel à participer. Considérant les écarts qui se sont sans doute créés dans les dernières semaines, l'aide particulière aux élèves vulnérables sera essentielle, notamment via le tutorat, les activités éducatives pour les élèves en difficulté et les cours d'été gratuits à la fin du secondaire. Identifier rapidement les besoins des élèves sera une étape cruciale.

Les conseils d'établissement auront un rôle à jouer dans le plan des écoles, notamment pour approuver les sommes attribuées.

« J'invite les parents à travailler de concert avec l'école pour s'assurer que les élèves reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite des élèves, que ce soit en encourageant nos enfants à persévérer ou en participant activement aux communications avec le personnel scolaire », ajoute Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les parents ont besoin de communications fluides et bidirectionnelles avec l'école. Ce besoin est présent en tout temps, mais est particulièrement criant dans le contexte actuel.

