La FCPQ réagit au dépôt du budget pour le milieu scolaire

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après deux années difficiles pour les élèves et pour le milieu scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue les nouvelles sommes investies en éducation, tout en rappelant que les besoins restent énormes.

Pendant la crise sanitaire, la FCPQ s'est efforcée de recentrer le discours public autour de la réussite et du bien-être des élèves. Les investissements pour la réussite et pour la persévérance scolaire sont donc bien accueillis. La bonification du programme de tutorat permettra notamment d'ouvrir ce service à plus d'élèves en difficulté. Les investissements pour l'accompagnement des élèves vulnérables permettront plus d'accessibilité et d'équité dans le réseau.

« Les élèves doivent pouvoir bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures et de celles déjà existantes. Les besoins sont nombreux dans nos écoles et les sommes doivent être utilisées intégralement pour maximiser l'impact sur l'atteinte du plein potentiel des élèves. Souplesse, agilité et subsidiarité sont les mots d'ordre pour qu'elles puissent être utilisées de la meilleure façon possible et selon les réels besoins des élèves de chaque milieu », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

Une suggestion : la FCPQ met de l'avant que nous devons tendre vers la gratuité des services de garde en milieu scolaire. Il s'agirait d'un choix structurant qui aiderait réellement les familles. Alors qu'une grande proportion d'élèves fréquente le service de garde au moins quelques heures par jour, pourquoi ne considérons-nous pas ce service essentiel comme un service éducatif devant être offert gratuitement aux parents?

La Fédération s'attend à ce que les règles budgétaires soient connues rapidement.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

