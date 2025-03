La FCPQ réagit au budget 2025-2026 du Québec

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - En cette période d'incertitude économique, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue la volonté du gouvernement de continuer à considérer l'éducation comme la grande priorité. Elle s'inquiète néanmoins du ralentissement des investissements dans le milieu scolaire.

« Il est rassurant d'entendre que l'éducation demeure la priorité du gouvernement, mais l'écart entre les besoins et les ressources demeure trop grand dans nos milieux. Souplesse dans l'utilisation des budgets et respect de la subsidiarité sont demandés pour arriver à répondre aux besoins des élèves », réagit Jérôme Maltais, vice-président de la FCPQ.

Il est impossible de resserrer les budgets en éducation sans affecter les services aux élèves, car tout dans le milieu scolaire est réalisé pour répondre à leurs besoins. La FCPQ regrette que des mesures d'aide aux élèves en difficulté mises en place dans le cadre du plan de rattrapage ne soient pas reconduites, comme le tutorat et la gratuité des cours d'été.

Par ailleurs, les parents sont préoccupés par l'arrêt de travaux de rénovation ou de construction d'écoles dans les derniers mois. Nous demandons que les engagements pris pour les infrastructures soient respectés et amenés à terme dès que possible, pour ne pas prendre plus de retard alors que de nombreux établissements dépassent déjà leur capacité.

Parmi les points positifs de ce budget, soulignons le soutien à l'apprentissage de la lecture, la formation et la rétention de personnel qualifié, le soutien à la persévérance des jeunes via des projets et l'accueil et la francisation des nouveaux arrivants, incluant la collaboration entre les écoles et les familles.

À la suite de notre enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises, nous sommes encouragés par les mesures mises en place pour aider les personnes plus vulnérables de notre société, comme le logement, l'accessibilité aux services et l'alimentation. Nous soulignons l'entente fédérale-provinciale pour les sommes pour l'alimentation scolaire. Maintenant que l'argent est disponible, un programme national concerté est nécessaire pour aider les milieux à utiliser ces sommes de façon optimale.

La FCPQ réitère son entière collaboration en tant que partenaire du réseau scolaire pour la mise en place des mesures et la recherche de solutions pour les enjeux qui pourraient être rencontrés.

