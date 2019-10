La FCPQ lance son offre de formations 2019-2020 - Partenariat novateur avec la Commission scolaire des Navigateurs

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de lancer son offre de formations 2019-2020 et d'annoncer un projet pilote en partenariat avec la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)!

La FCPQ et la CSDN ont en effet travaillé en collaboration pour permettre à l'ensemble des parents d'élèves de la CSDN de participer gratuitement à tous les webinaires 2019-2020 de la FCPQ.

« La CSDN considère depuis longtemps que la formation des parents est un gage de succès dans la vie scolaire de leurs enfants. Voilà pourquoi elle souhaite l'encourager davantage et offrir sans frais à tous les parents de son territoire des formations intéressantes, pertinentes et rigoureuses les appelant à devenir des acteurs dynamiques du milieu scolaire. Nous tirons une grande fierté de ce partenariat avec la Fédération des comités de parents du Québec puisqu'il favorise encore plus la participation parentale au sein de notre organisation, et ce, pour le bien de tous nos élèves », s'est réjoui le président de la CSDN, M. Jérôme Demers.

« Une des raisons d'être de notre Fédération est de former des parents compétents et de les outiller pour valoriser leur rôle dans les instances scolaires et pour accompagner leurs enfants dans leur réussite, explique M. Kévin Roy, président de la FCPQ. C'est un honneur et un privilège de nous associer avec la CSDN pour offrir notre programme de formation complet. J'espère que ce projet pilote pourra faire des petits à travers le Québec! »

Pour connaître les détails du programme de formation, qui comprend des webinaires sur le comité de parents, le budget de l'école, les factures écoles et le plan d'intervention, consultez le site web de la FCPQ. La première formation aura lieu le 15 octobre et portera sur le conseil d'établissement. Les inscriptions sont ouvertes!

Une nouveauté interactive, ouverte à tous et gratuite

Par ailleurs, la FCPQ est emballée d'annoncer le lancement de la FCPQ en Direct, un rendez-vous hebdomadaire interactif ! L'équipe de la Fédération et des partenaires invités, tels que Alloprof, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) et l'Institut des troubles d'apprentissage, présenteront divers sujets d'intérêt pour les parents, en direct, via notre plateforme de visioconférence. Les lundis à 19h30 à partir du 7 octobre, c'est un rendez-vous! Pour plus d'information, consultez notre événement sur Facebook ou notre site web.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Responsable des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : communications@fcpq.qc.ca

Related Links

www.fcpq.qc.ca