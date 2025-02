OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les municipalités du Canada se mobilisent pour protéger leur économie alors que l'administration américaine menace d'imposer de nouveaux tarifs sur l'importation de biens et services canadiens. La Fédération canadienne des municipalités (FCM) collabore étroitement avec ses partenaires fédéraux et provinciaux à la sensibilisation de ses vis-à-vis américains, notamment la U.S. Conference of Mayors et la National League of Cities, pour défendre les emplois, les industries et les collectivités des deux côtés de la frontière.

Au nombre de ces efforts, des représentants de la FCM accompagneront à Washington, D.C., les 11 et 12 février, le premier ministre ontarien Doug Ford et les membres de la délégation du Conseil de la fédération. Cette mission démontre que les leaders municipaux ont un rôle essentiel à jouer pour que la riposte commerciale du Canada tienne compte des priorités des collectivités de tout le pays.

La FCM rencontrera en outre des représentants de la U.S. Conference of Mayors à Phoenix, en Arizona (20 au 23 février) avant de revenir à Washington, D.C. (9 au 12 mars) pour de nouveaux échanges avec la National League of Cities. Ces réunions mettront l'accent sur les moyens de réduire les conséquences des tarifs sur les économies locales. Les rencontres porteront aussi sur le renforcement de la collaboration transfrontalière.

Aujourd'hui, le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la FCM a rencontré le premier ministre, Justin Trudeau, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour discuter de l'évolution du contexte commercial et de l'apport de l'expertise municipale dans l'élaboration d'une riposte canadienne. Les leaders municipaux ont insisté pour que toute mesure de rétorsion pouvant affecter les municipalités soit sans incidence sur les coûts et élaborée en consultation avec la FCM.

« Les municipalités sont la colonne vertébrale de l'économie canadienne », a déclaré Rebecca Bligh, présidente de la FCM. « Elles stimulent la croissance, la productivité et l'emploi. À titre de membres importants d'Équipe Canada, nous nous engageons à protéger la main-d'œuvre et les entreprises locales des effets d'une guerre tarifaire. La FCM amplifiera la voix des leaders municipaux directement à Washington pour défendre les intérêts de nos collectivités. »

Une action commune des leaders municipaux

Les municipalités ont réagi rapidement à la menace de tarifs avec des projets comme la Border Mayors Alliance, lancée par le maire de Windsor, Drew Dilkens, pour coordonner les réactions locales. Aujourd'hui, les maires et mairesses de tout le pays réaffirment leur unité.

« Les grandes villes du Canada font déjà face à des défis majeurs, qu'il s'agisse du logement, de l'itinérance ou de la sécurité publique », a déclaré le maire de la Ville de Québec Bruno Marchand. « L'instabilité commerciale s'y ajoute et les leaders municipaux défendront leur communauté avec détermination contre les politiques imprudentes qui menacent les emplois et la sécurité économique. »

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a insisté sur l'importance de la démarche d'Équipe Canada. « J'ai parlé à des chefs d'entreprises de l'aérospatiale, de l'agroalimentaire et d'autres secteurs clés », a-t-il dit. « Ils sont très inquiets. Les villes jouent un rôle central dans la protection de notre économie et nous sommes prêts à soutenir fermement l'effort national. »

Alors que les municipalités continuent de joindre leurs efforts à ceux de leurs partenaires fédéraux et provinciaux, la FCM reste fermement engagée dans la défense des économies locales, la protection des investissements et le renforcement des collectivités face aux défis commerciaux.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux, et ses quelque 2 100 membres représentent 92 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

