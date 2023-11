MIRABEL, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les Canadiens vivent avec les répercussions des changements climatiques dans toutes les collectivités partout au pays. En investissant dans des projets qui réduisent les émissions de gaz à effets de serre et améliorent la résilience des collectivités, nous protégeons le bien-être de leur population, créons des emplois et bâtissons pour le Canada un avenir énergétique de faibles émissions.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus d'un million de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert pour six projets liés au transport dans des collectivités du Québec.

La Ville de Mirabel reçoit 350 000 $ pour un projet pilote de service de vélos électriques en libre-service qui proposera environ 50 vélos et 15 bornes. Les données recueillies dans le cadre de ce projet seront partagées avec d'autres municipalités voisines qui souhaitent mettre en place leur propre service de vélos électriques.

La Ville de Gatineau reçoit 175 000 $ pour étudier diverses mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre de son parc de 900 véhicules en vue d'élaborer un plan quinquennal. L'étude examinera en outre les mesures de réduction des émissions en place et prévues, notamment le projet pilote d'électrification du parc automobile de la ville.

Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais reçoit 23 750 $ pour réaliser une étude de faisabilité sur les modes de transport durables, y compris le covoiturage en voitures électriques et hybrides dans les collectivités rurales de Chelsea, Cantley, La Pêche et Val-des-Monts. L'étude vise à identifier les facteurs favorables, les obstacles et l'intérêt de la population et des organisations à adopter des modes de transport alternatifs.

La Ville de Saint-Sauveur reçoit 303 600 $ pour mettre à l'essai un camion électrique et en déterminer la viabilité, dans le but, éventuellement, de remplacer davantage de véhicules à combustibles fossiles par des véhicules électriques.

Le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement, établi à Montréal, reçoit 170 000 $ pour mener une série d'études portant sur un réseau de tramways combiné à un système intégré de tram-cargos et de vélos-cargos dans le cadre d'un aménagement centré sur le transport en commun dans l'écoquartier de Lachine. À terme, s'il est construit, le réseau réduira considérablement les émissions, les embouteillages, le bruit et la pollution atmosphérique et contribuera à améliorer les infrastructures de transport actif dans une zone urbaine.

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Le gouvernement du Canada investit dans des solutions climatiques locales partout au Québec, comme la décarbonation du secteur des transports et l'accès des citoyens à des modes de déplacement durable. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront au lancement d'un programme de partage de vélos électriques visant à réduire la congestion routière et à mettre à l'essai des technologies de covoiturage. Félicitations à nos partenaires municipaux qui font progresser ces projets novateurs. »



L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La lutte contre les changements climatiques et la création de débouchés économiques ne vont pas l'un sans l'autre. Les investissements dans des initiatives de transport écologique partout au pays contribueront à améliorer la qualité de notre air, favoriseront la croissance économique et nous propulseront vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au Canada, on peut attribuer 25% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au secteur des transports et les municipalités ont une influence sur la moitié des émissions de GES. Pour atteindre l'objectif zéro émission, il est donc impératif que les gouvernements locaux et leurs partenaires continuent de prendre activement part aux efforts pour fournir des options de transport durable aux Canadiens et pour rendre les véhicules et réseaux de transports publics plus écologiques. Grâce aux fonds annoncés pour 5 collectivités dans les Laurentides, l'Outaouais et la région de Montréal, on fait un pas aujourd'hui dans la bonne direction. L'octroi de ces fonds est rendu possible par une dotation du gouvernement fédéral pour le Fonds municipal vert de la FCM, ce qui démontre une nouvelle fois que la collaboration entre différents ordres de gouvernement est essentielle si l'on veut bien s'atteler au défi de notre époque : les changements climatiques.

Scott Pearce, président de la FCM

