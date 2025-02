OTTAWA, ON, le 1er févr. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) condamne fermement les nouveaux tarifs douaniers américains imposés aux produits canadiens. L'organisation met en garde contre les graves conséquences qu'ils auront sur les économies régionales, partout au pays.

« Les municipalités sont l'épine dorsale de l'économie canadienne et un moteur de croissance, de productivité et de création d'emploi », a fait valoir Rebecca Bligh, présidente de la FCM. « Les tarifs douaniers mettent en péril les entreprises, la main-d'œuvre et les chaînes d'approvisionnement locales. Toute réponse aux mesures prises par l'administration américaine doit être coordonnée entre tous les ordres de gouvernement, car les municipalités jouent un rôle crucial au sein d'Équipe Canada ».

Les gouvernements de proximité sont mobilisés. La FCM, en tant que porte-parole national des municipalités, travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux. Elle collabore aussi avec ses homologues américains, tels que la U.S. Conference of Mayors et la National League of Cities, afin de défendre les économies locales des deux côtés de la frontière.

Pour mieux faire entendre la voix des gouvernements municipaux, des représentants de la FCM se joindront au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, à Washington, D.C., les 11 et 12 février, aux côtés de la délégation du Conseil de la fédération. Auparavant, le 6 février, la présidente de la FCM Rebecca Bligh et le caucus des maires des grandes villes de la FCM rencontreront les principaux ministres fédéraux impliqués dans ce dossier pour s'assurer que la réponse du Canada protège les économies locales.

« Notre priorité est de défendre les intérêts de la population et de préserver l'économie en cette période d'incertitude », a ajouté Mme Bligh. « Les municipalités sont des partenaires essentiels de la réponse du Canada. Nous devons agir de façon décisive pour protéger les emplois et les collectivités du pays.

La FCM représentera les municipalités dans toutes les discussions sur les tarifs douaniers, les mesures de rétorsion ou le soutien direct des gouvernements fédéral et provinciaux.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux, avec plus de 2 100 membres représentant plus de 92 % de la population canadienne.

