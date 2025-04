OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - À un moment charnière pour le pays, les Canadiennes et Canadiens ont fait entendre leur voix dans le cadre d'une campagne électorale axée sur la croissance économique, les infrastructures, le logement et la sécurité publique. Le gouvernement fédéral nouvellement élu doit maintenant entreprendre un travail essentiel pour bien répondre aux attentes de la population sur ces enjeux.

« Au nom des municipalités de partout au pays, je félicite M. Carney pour sa victoire. Il sera à la tête du prochain gouvernement fédéral à un moment crucial pour notre pays », a dit la présidente de Fédération canadienne des municipalités (FCM), Rebecca Bligh.

En tant que partenaire de confiance des pouvoirs publics, la FCM est enthousiaste à l'idée de travailler avec les personnes élues et tous les partis politiques pour améliorer la qualité de vie de la population et favoriser la prospérité économique. Nous sommes plus forts ensembles.

Pour relever les défis considérables et urgents qui touchent la population, la FCM réclame la tenue de discussions sur les manières de faire croître l'économie, y compris la mise en place d'un partenariat pour la prospérité nationale entre tous les ordres de gouvernement. Cette collaboration est essentielle pour dynamiser la croissance économique nationale, répondre aux priorités de la population et moderniser le cadre fiscal obsolète dans lequel les municipalités évoluent. Les collectivités sont les moteurs de la croissance et de la vitalité du pays ainsi que de la qualité de vie des gens. Cette initiative permettrait de bâtir un pays plus fort et plus résilient.

Dans les jours à venir, tous les ordres de gouvernement doivent saisir l'importance de la situation dans laquelle nous sommes et œuvrer au profit de la population canadienne. Au sein d'une Équipe Canada solidaire, l'objectif doit être d'améliorer la vie des familles, des gens et des communautés en investissant dans la vitalité de nos municipalités pour assurer la prospérité à long terme du pays.

La Fédération canadienne des municipalités regroupe plus de 2 100 gouvernements municipaux à l'échelle nationale, représentant plus de 92 % de la population canadienne dans chaque province et territoire.

