MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la mise sur pied, annoncée aujourd'hui, du projet pilote du Comité du commerce intérieur (CCI) sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur du camionnage. Il s'agit d'une initiative importante pour éliminer les obstacles restants au commerce intérieur dans ce secteur et faciliter la circulation des produits entre les provinces et les territoires.

Ce nouveau projet pilote constitue la première mesure concrète prise par les gouvernements du Canada pour éliminer les obstacles au commerce intérieur depuis la signature de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) en 2017. La FCEI demande la reconnaissance mutuelle depuis qu'il est devenu évident que l'ALEC ne permettait pas de supprimer les nombreux obstacles à la circulation des produits, des services et de la main-d'œuvre au pays. Cette initiative permettra aux provinces et territoires de reconnaître les exigences réglementaires établies dans les autres sans compromettre la sécurité dans le secteur du camionnage.

La reconnaissance mutuelle augmentera l'efficacité en réduisant la paperasserie et les coûts et contribuera à accroître la compétitivité des PME. Comme nous l'avons souligné dans notre Bulletin sur la coopération entre provinces et territoires au Canada : état des lieux du commerce intérieur 2024 , la réduction des obstacles au commerce intérieur pourrait représenter un gain annuel de 200 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Nos gouvernements commettraient une erreur en renonçant à cette mesure importante visant à stimuler la productivité et l'économie.

La FCEI félicite le gouvernement fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador de co-présider ce projet pilote et invite l'ensemble des provinces et territoires à collaborer pour en assurer la réussite. Nous avons remarqué que plusieurs provinces et territoires n'ont pas confirmé leur participation à cet accord et nous les invitons à le faire avant la prochaine réunion du CCI.

À terme, nous aimerions voir un accord de reconnaissance mutuelle qui engloberait toutes les mesures réglementaires fédérales, provinciales et territoriales, mais nous reconnaissons que ce projet pilote est un premier pas important en vue de cet objectif. Nous avons hâte de suivre les progrès de cette initiative et de collaborer avec les parties prenantes pour en assurer le succès.

- François Vincent, vice-président à la FCEI

