OTTAWA, le 30 juill. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est encouragée par l'annonce d'aujourd'hui concernant la prolongation jusqu'au 23 octobre 2021 de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL). Comme seulement 35 % des PME ont retrouvé leurs niveaux de vente normaux, le maintien de ces programmes fédéraux est une excellente nouvelle.

La pétition de la FCEI reste toutefois en ligne afin d'exhorter le gouvernement fédéral à maintenir ces programmes d'aide jusqu'à ce que la reprise économique soit plus avancée. Les PME ont hâte de remplacer les subventions par des ventes, mais bon nombre d'entre elles subissent toujours une baisse considérable de la demande à cause des restrictions des capacités d'accueil, de la fermeture des frontières et de la réticence des clients à reprendre leurs activités normales.

Il est à noter que les nouvelles entreprises n'ont toujours pas accès aux principaux programmes de soutien fédéraux, notamment la subvention salariale, l'aide au loyer et le nouveau Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC). La FCEI demande à Ottawa de permettre aux nouvelles PME d'en bénéficier.

La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a également été prolongée jusqu'en octobre. Cela aidera les employés et travailleurs autonomes canadiens qui ont dû compter sur ce soutien financier depuis le début de la pandémie. Cependant, face à la pénurie de main-d'œuvre qui s'aggrave dans beaucoup de secteurs, la FCEI prévient le gouvernement fédéral de faire en sorte que la PCRE ou toute autre mesure d'assurance-emploi ne dissuade pas le retour au travail en veillant, notamment, à ce que les prestations versées aux travailleurs à temps partiel ne soient pas supérieures aux salaires qu'ils touchaient avant la pandémie.

Le chemin de la reprise sera long pour les PME. Elles ont donc toujours besoin d'aide pour y arriver. L'annonce positive faite aujourd'hui par la vice-première ministre, Chrystia Freeland, apportera un peu plus de certitude aux PME jusqu'à l'automne.

- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

