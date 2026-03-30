MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par le Comité du commerce intérieur visant à élargir l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle (ACRM) afin d'y inclure les services d'ici la fin 2026.

Il est encourageant de voir les gouvernements du pays continuer de travailler ensemble pour faire progresser l'ACRM et poursuivre l'élimination des obstacles coûteux au commerce intérieur qui freinent les PME et l'économie dans son ensemble depuis bien trop longtemps.

La FCEI promeut depuis longtemps la reconnaissance mutuelle comme le moyen le plus pratique et efficace d'assurer un véritable libre‑échange au Canada. L'annonce faite aujourd'hui vient renforcer cette approche. Le fait de veiller à ce que les biens et services approuvés dans une province ou un territoire puissent être vendus ailleurs au pays aidera les PME à croître, à réduire leurs coûts et à offrir un plus grand choix aux consommateurs.

Nous encourageons les gouvernements du pays à continuer sur cette lancée. La prochaine phase devrait prioriser l'élargissement de la reconnaissance mutuelle pour y inclure les produits alimentaires et alcoolisés, qui sont toujours soumis à des obstacles importants au commerce interprovincial. L'élimination de ces obstacles persistants renforcera davantage l'économie canadienne et créera de nouvelles possibilités pour les PME comme pour les consommateurs.

- Vincent Pâquet, analyste des politiques principal, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell.: 514 817-0228, [email protected]