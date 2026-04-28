OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - L'énoncé économique du printemps contient quelques mesures intéressantes, mais ne prévoit aucune mesure pour renverser le déclin de l'entrepreneuriat au Canada, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

« Nous observons depuis les 6 derniers trimestres qu'il y a un plus grand nombre de fermetures d'entreprises que d'ouvertures au Canada. Cette situation est intenable sur le long terme. Le déclin entrepreneurial doit être la priorité du gouvernement. Malheureusement, l'énoncé économique présenté aujourd'hui ne fait rien pour renverser cette tendance. On pourrait potentiellement se retrouver avec un 7e trimestre consécutif de perte nette d'entreprises au pays, alors que le gouvernement continue de prioriser quasiment exclusivement les projets de grande envergure. Aujourd'hui, il a manqué l'occasion d'offrir un allègement fiscal significatif aux propriétaires de PME. En effet, le taux d'imposition fédéral des PME demeure à 9 %, ce qui est nettement trop élevé. La FCEI continue de demander que ce taux soit réduit à 6 % », affirme Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la FCEI.

« Il y a quand même une très bonne nouvelle dans l'énoncé économique d'aujourd'hui. Les cotisations au régime de pensions du Canada vont baisser significativement pour les employeurs. Les PME sont particulièrement touchées par les taxes sur la masse salariale. La réduction des cotisations au régime de pension du Canada de 9,9 % à 9,5 % va remettre 3 milliards de dollars dans les poches des employeurs et des travailleurs. Cette mesure permettra de contrer la hausse des cotisations à l'assurance-emploi. Nous espérons que le gouvernement du Québec fera la même chose dès que possible », souligne Jasmin Guénette.

« Il faut mentionner que le déficit projeté s'élève à 66,9 milliards de dollars, tandis que les frais de la dette publique vont augmenter à 80 milliards de dollars. Il devient de plus en plus urgent de mettre en place un échéancier clair pour un retour à l'équilibre budgétaire incluant l'ensemble des dépenses du gouvernement. Ottawa tente de stimuler l'économie avec des dépenses publiques massives, comme dans le passé, mais les résultats n'ont pas été probants. Le gouvernement doit corriger le tir rapidement et gérer les finances publiques avec retenue », soutient Jasmin Guénette.

D'autres mesures positives méritent d'être soulignées. Le financement pouvant aller jusqu'à 10 000 $ par apprenti pour embaucher et former des travailleurs dans le cadre de stages rémunérés dans des métiers spécialisés pourrait bien aider de nombreux employeurs.

De plus, l'exonération fiscale pour les fiducies collectives des employés devient permanente. « Le gouvernement doit s'assurer d'avoir des politiques fiscales adéquates qui vont faciliter le transfert d'entreprises, et l'exonération fiscale pour ces fiducies peut être une option intéressante pour de nombreux propriétaires de PME », conclut Jasmin Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]